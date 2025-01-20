Спад продаж в новостройках крупных городов России составил до 46%

В 2024 году в новостройках крупнейших городов России было продано около 287,2 тыс. квартир по договорам долевого участия (ДДУ). Это на 25% меньше, чем годом ранее. Такая информация приводится в поступившем в редакцию аналитическом исследовании «Яндекс-Недвижимости» со ссылкой на данные сервиса «Пульс Продаж Новостроек». При этом по разным городам динамика отличается. Годовой спад продаж колеблется в диапазоне от 13% до 46%.
Как считали
Анализировались данные по ДДУ, заключенным в 2024 году в 16 российских мегаполисах, в каждом из которых проживает более 1 млн человек. К ним добавили информацию по двум субмиллионникам (Саратов и Тюмень), где жителей ненамного меньше.
На 13% в 2024 году сократилось количество проданных квартир в новостройках Казани. Это наименьший показатель снижения сделок среди всех российских мегаполисов и субмиллионников. За год в этом городе было продано 9,245 тыс. квартир в строящихся домах. В пересчете на проданные за год квадратные метры падение меньше. Оно составляет 9%. Это означает, что казанские покупатели в прошлом году выбирали более просторные квартиры, чем за год до этого, поясняют аналитики.
На 14%, до 45,148 тыс. ДДУ, сократился показатель продаж первичного жилья в Санкт-Петербурге. В метрах снижение больше, оно составило 18% — в Северной столице в прошлом году чаще покупалось более компактное жилье, уточняется в отчете.
На 16% снизились продажи новостроек в Москве. За год в крупнейшем мегаполисе России было продано 83,115 тыс. квартир в строящихся домах. При этом, как и в Казани, в прошлом году в столице покупали более просторное жилье. Поэтому в квадратных метрах снижение меньше — на 13%, говорится в исследовании.
Почему наименее сильно продажи в новостройках снизились в Казани, Санкт-Петербурге и Москве
Лидерство Казани, Санкт-Петербурга и Москвы по минимальности спада продаж не случайно. Это мегаполисы с самой высокой ценой квадратного метра, где существенная доля новостроек приходится на проекты бизнес-класса и элитные проекты.
В Москве на долю дорогих проектов приходится 65% лотов в новостройках;
в Санкт-Петербурге — более трети;
в Казани — около четверти, информируют аналитики.
«В этих городах отмечается меньшее влияние льготных ипотечных программ, поэтому сокращение объемов сделок в доступных сегментах компенсируется продолжающейся активностью в бизнес- и элит классах», — комментирует коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
Во всех остальных крупнейших городах (за исключением Уфы) темпы снижения вдвое выше. Наиболее существенно среди крупнейших городов сделки в новостройках рухнули:
на 46% — в Самаре, до 4,815 тыс. ДДУ;
на 43% — в Красноярские, до 7,155 тыс. квартир;
на 42% — в Саратове, до 1,114 тыс. первичных сделок за год.
В наступившем году эксперты прогнозируют продолжение снижения активности на рынке первичного жилья. «Объемы планируемого ввода в 2025 году соответствуют уровню 2024 года, однако объемы нового строительства, конечно, ниже. Сокращение нового строительства уже идет, что хорошо для продаж, так как это снижает риск затоваренности в будущие несколько лет. Если говорить о продажах в 2025 году, то при текущей политике регулятора и курсах валют можно осторожно предположить, что по итогам года мы будем наблюдать снижение в объемах сделок в рамках 20%», — приводятся в сообщении слова руководителя сервиса «Пульс Продаж Новостроек» Артема Советникова.
По России в целом (не только по крупнейшим городам) продажи жилья в новостройках в 2024 году снизились на 22% за год, а в декабре прошлого года «Дом.РФ» фиксировал снижение продаж по стране на 43%. Сейчас, по данным института жилищного развития, в зоне высокого риска нераспроданности находятся те строящиеся проекты, которые будут введены в эксплуатацию нескоро, а также те, которые еще только-только выходят на рынок.