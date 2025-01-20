Спад продаж в новостройках крупных городов России составил до 46%

В наступившем году эксперты прогнозируют продолжение снижения активности на рынке первичного жилья. «Объемы планируемого ввода в 2025 году соответствуют уровню 2024 года, однако объемы нового строительства, конечно, ниже. Сокращение нового строительства уже идет, что хорошо для продаж, так как это снижает риск затоваренности в будущие несколько лет. Если говорить о продажах в 2025 году, то при текущей политике регулятора и курсах валют можно осторожно предположить, что по итогам года мы будем наблюдать снижение в объемах сделок в рамках 20%», — приводятся в сообщении слова руководителя сервиса «Пульс Продаж Новостроек» Артема Советникова.