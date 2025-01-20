Сбер и НСПК объединят сервисы оплаты лицом во втором полугодии 2025-го

«Дорожная карта проекта уже разработана, а запуск запланирован на второе полугодие. Мы разрабатываем стандарт оплаты по биометрии, ориентируясь на который другие участники рынка смогут запускать свои биометрические сервисы», — рассказал старший вице-президент Сбера Дмитрий Малых.
В НСПК «Известиям» рассказали, что организации уже сейчас проводят работы по объединению сервисов оплаты по биометрии, а во второй половине 2025-го Сбер подключится к биоэквайрингу НСПК, что станет важным шагом на пути развития этого платежного способа.
Сейчас чтобы подключиться к сервису оплаты лицом, клиенту необходимо зарегистрировать свои данные в Единой биометрической системе (ЕБС) через приложение «Госуслуги Биометрия» или в банковских отделениях. После данные привязываются к системе «Сбера» или НСПК соответственно, а затем к ней можно присоединить карту любой кредитной организации — деньги будут списываться именно с нее.
Тем не менее, сейчас есть ряд сложностей. Во-первых, сейчас возможно использовать только приложения Сбера и НСПК. После же запуска объединенной системы клиенты смогут использовать мобильное приложение любого подключенного к ней банка — там же можно будет настраивать оплату и отслеживать историю платежей.
Во-вторых, сейчас системы работают на разных инфраструктурах — то есть те, кто пользуется приложением НСПК, не могут делать оплату через терминалы Сбера. А именно у них сейчас больше всего устройств с приемом оплаты по лицу. Как писали ранее «Известия», к 2026-м Сбербанк переоборудует 2 млн своих терминалом для перечисления денег одной улыбкой — благодаря этому новый функционал получит каждое второе устройство на рынке.
Запуск же единой системы биоэквайринга решит эту проблему и по сути объединит усилия всех участников рынка по развитию инфраструктуры для нового вида платежей. К процессу планируют подключиться и другие игроки: почти всё новое оборудование ВТБ сможет принимать платежи по биометрии, а Альфа-банк уже в ближайшее время заменить четверть своих устройств на новейшие модели, уточнили представители организаций.