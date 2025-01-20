Сбер и НСПК объединят сервисы оплаты лицом во втором полугодии 2025-го

Во-вторых, сейчас системы работают на разных инфраструктурах — то есть те, кто пользуется приложением НСПК, не могут делать оплату через терминалы Сбера. А именно у них сейчас больше всего устройств с приемом оплаты по лицу. Как писали ранее «Известия», к 2026-м Сбербанк переоборудует 2 млн своих терминалом для перечисления денег одной улыбкой — благодаря этому новый функционал получит каждое второе устройство на рынке.