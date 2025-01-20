Санду высказалась о поставках российского газа в Приднестровье

«Поставка через посредников — это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант, этот метод также нарушает режим международных санкций», — приводит слова Санду «РИА Новости».
По мнению молдавского лидера, вместо текущей схемы «Газпром» мог бы организовать поставки через компанию «Молдовагаз» как ее мажоритарный акционер.
Также Санду выступила с утверждением, что в Кишиневе делают всё возможное для обеспечения жителям Приднестровья доступа к теплу и электричеству.
18 января бывший премьер-министр Молдавии Владислав Филат обвинил действующие власти республики в бизнесе на человеческих страданиях из-за решения не пропускать газ в Приднестровье. По его оценке, ситуация демонстрирует стремление Кишинева к монополизации газового сектора.
До этого, 17 января, глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский попросил Санду не мешать поставкам газа из России. Он назвал целью молдавских чиновников усугубление существующего кризиса в регионе.
О том, что Россия начнет гуманитарные поставки газа в ПМР, стало известно 15 января. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил недовольство мерами помощи.
Поставки газа из России в Молдавию и Приднестровье прекратились с 1 января из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите через свою территорию и долгов молдавской стороны перед «Газпромом».