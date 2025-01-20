Перейти за рубеж: число банков с иностранным участием упало до минимума за 10 лет

Число банков с участием иностранцев в России на начало октября 2024 года упало до 85. Это минимум за десять лет, следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия». Еще в январе 2024-го их было 89. Среди ушедших в прошлом году игроков — швейцарский Cramer & Cie SA и Америкэн Экспресс Банк. Тенденция связана с тем, что зарубежные регуляторы на фоне санкций всё больше давят на материнские компании, вынуждая их закрывать бизнес в РФ. Кроме того, работать здесь им становится всё менее комфортно, потому что мировые резервные валюты стали для россиян «токсичными». В будущем тренд по уходу иностранных кредитных организаций продолжится, считают эксперты. Как происходящее повлияет на российский банковский сектор — в материале «Известий».
Иностранные банки в России
В России постепенно сокращается число банков с участием иностранцев в уставном капитале. Если в январе 2024-го таких было 89, то на начало октября прошлого года их стало уже 85 — это минимум за последние десять лет, следует из последних актуальных данных Центробанка. Из них 78 имеют универсальную банковскую лицензию, а еще семь базовую (ограничивает проведение некоторых операций, например, открытие филиалов).
Сокращение числа банков с иностранным капиталом плавно происходит на фоне продажи российских активов зарубежными владельцами, прежде всего, из недружественных стран, рассказал старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.
Так, например, российские активы британского HSBC выкупил «Экспобанк» — сделку закрыли в мае 2024-го. По-видимому, его активы уже интегрированы в структуру кредитной организации, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Еще один кейс — смена владельца Яндекс-Банка. Нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса (в том числе кредитной организации) топ-менеджменту корпорации в лице консорциума покупателей ЗПИФа «Консорциум. Первый». Сделка завершилась в июле 2024-го. Финансовая организация продолжает работать в РФ, но теперь уже без иностранного участия, пояснила Наталья Мильчакова.
Кроме того, еще два иностранных банка в этот период ликвидировали свои российские отделения. Первым в 2024-м, еще вначале января, свое представительство в РФ закрыл швейцарский Cramer & Cie SA, рассказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
В минувшем июле заявление о ликвидации подала российская «дочка» платежной системы American Express — Америкэн Экспресс Банк (сама платежная система перестала работать в РФ еще в 2022-м). Это первый случай, когда кредитная организация из списка 45 игроков с иностранным участием, определенных указом президента, не продала бизнес, а добровольно сдала лицензию.
С августа 2022-го в России действует ограничение на сделки с долями иностранцев, связанных с недружественными странами. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин утвердил перечень банков, которые подпадают под запрет. В список вошли 45 организаций, среди них — российские отделения швейцарского Credit Suisse, немецкого Deutsche Bank, американского Citibank, австрийского Райффайзенбанк и итальянского UniCredit. Сделки с ними можно проводить только после получения специального разрешения президента.
Как уход иностранных банков отразится на российском рынке
На российском рынке постепенно сокращается и объем операций банков с иностранным участием, отметил управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, это в значительной мере связано с ограничениями, которые регуляторы материнских компаний накладывают на деятельность их «дочек» в России.
Так, например, Юникредит и Райффайзенбанк значительно сократили деятельность в РФ под давлением Европейского центрального банка, напомнил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.
С 2022 года, когда США и ЕС стали вводить санкции против российского банковского сектора, дочерние структуры международных кредитных организаций стали нести риски вторичных санкций, объяснила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Кроме того, банкам из недружественных стран становится всё менее комфортно работать в РФ. Почти все мировые резервные валюты стали для россиян «токсичными», а действовать на местном рынке ценных бумаг для иностранных финансовых институтов теперь невыгодно и рискованно, подчеркнула эксперт. Она пояснила: у их российских клиентов могут зависнуть зарубежные бумаги в европейских или американских депозитариях, а также наоборот — бумаги иностранных эмитентов в российских депозитариях.
Не очень выгодно иностранным банкам эмитировать и карты «Мир», отметила эксперт. Сейчас за рубежом они мало где принимаются, а новый «пластик» международных платежных систем в России уже практически не выпускают.
Для российской банковской системы уход таких игроков не критичен — основные их операции берут на себя кредитные организации РФ, уверен Валерий Пивень из АКРА. Кроме того, подавляющее большинство иностранных банков были нацелены на обслуживание связанных с их владельцами юридических лиц, добавил Алексей Тараповский из Anderida Financial Group.
По его мнению, сокращение числа банков с участием иностранцев в уставном капитале продолжится. Так, например, только 13 января 2025-го Французский Natixis закрыл сделку по продаже российского дочернего банка. Новым собственником АО «Натиксис банк» стала отечественная компания «Бюрократ». Она получила разрешение президента на покупку этого бизнеса в декабре прошлого года.
Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от общей политический ситуации и санкций в отношение России, добавил Алексей Тараповский. В сентябре 2024-го в РФ снова разрешили открывать филиалы иностранных банков. Это менее затратно, чем создание «дочек». Однако возможное появление филиалов вряд ли радикально изменит ситуацию на рынке, считает Валерий Пивень из АКРА.
Негативная сторона в уходе иностранных игроков из России — это сокращение конкуренции на рынке, отметил Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. По ее словам, для юрлиц это может привести к повышению банковских комиссий и тарифов. Однако на физлицах это не отразится.