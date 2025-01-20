Перейти за рубеж: число банков с иностранным участием упало до минимума за 10 лет

Число банков с участием иностранцев в России на начало октября 2024 года упало до 85. Это минимум за десять лет, следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия». Еще в январе 2024-го их было 89. Среди ушедших в прошлом году игроков — швейцарский Cramer & Cie SA и Америкэн Экспресс Банк. Тенденция связана с тем, что зарубежные регуляторы на фоне санкций всё больше давят на материнские компании, вынуждая их закрывать бизнес в РФ. Кроме того, работать здесь им становится всё менее комфортно, потому что мировые резервные валюты стали для россиян «токсичными». В будущем тренд по уходу иностранных кредитных организаций продолжится, считают эксперты. Как происходящее повлияет на российский банковский сектор — в материале «Известий».