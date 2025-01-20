Новые стимулы: как поручения президента изменят налоговую отрасль России

Налоговая отрасль в России может претерпеть изменения. По итогам форума ВТБ «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин дал правительству несколько поручений, касающихся данной сферы. Кабмину предстоит определить параметры использования семейного инструмента сбережений и предоставления налогового вычета по договорам страхования жизни. Произойдут изменения и в порядке постановки на налоговый учет нерезидентов. Как будут работать новшества — в материале «Известий».
Важные перемены
Президент России Владимир Путин дал правительству несколько поручений, касающихся налоговой сферы. Они сформулированы по итогам форума «Россия зовет!». Полный перечень опубликован на сайте Кремля.
Одно из поручений, в частности, предполагает создание «семейного инструмента сбережений». Кабмину совместно с Центробанком РФ предстоит определить параметры его использования. Новый инструмент будет предусматривать предоставление налогового вычета по НДФЛ в отношении инвестированных в сбережения средств. В год можно будет получить до 1 млн рублей.
Это не единственное поручение, связанное с налоговым вычетом. Правительству также предстоит сформулировать параметры предоставления вычетов с сумм, уплаченных по договорам страхования жизни, в пределах размера налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений.
Еще одно изменение будет связано с упрощением постановки на учет в налоговых органах лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ. Новый порядок будет предполагать регистрацию на основании документов, необходимых для открытия банковского счета в кредитных организациях.
Ответственными за поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Срок исполнения — 15 июля 2025 года.
Редакция «Известий» направила запрос в Центробанк РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.
Семейный капитал
За последние месяцы участилось количество интернет-запросов населения по вкладам, что говорит о росте интереса граждан к эффективному сбережению средств, указывает налоговый консультант, основатель консалтинговой компании «Титул» Татьяна Кныжова.
Сегодня в России уже действует программа долгосрочных сбережений, которая включает в себя взносы по договорам негосударственных пенсионных фондов, денежные средства на индивидуальных инвестиционных счетах и пенсионные взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, перечисляет эксперт.
С 2025 года к числу инструментов добавилось долевое страхование жизни. Однако оно пока не начало полноценную работу — полисы ДСЖ ориентировочно станут продавать весной.
Новый инструмент сбережений, который предстоит разработать правительству, должен обеспечить финансовую стабильность российских семей. И он, вероятно, будет основан на уже существующих механизмах, предполагает финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.
— Эти инструменты позволяют россиянам инвестировать на фондовом рынке с применением специальных налоговых льгот самостоятельно или через финансовых посредников, — обращает внимание он.
О необходимости создания семейного инструмента говорили еще в октябре прошлого года, напоминает Родин. Тогда замминистра финансов Иван Чебесков заявлял, что Минфин России обсуждает создание такой программы.
Появление подобного механизма позволит гражданам эффективнее планировать и накапливать капитал для разных целей, например образования детей или покупки жилья, считает финансовый советник, основатель Vedeneeva Consulting Group Анна Веденеева.
— Возможно, инструмент будет предусматривать различные варианты вложений, включая возможность выбора между финансовыми продуктами, это позволит учитывать индивидуальные потребности вкладчиков, — добавила собеседница. Плюс на начальном этапе могут быть предусмотрены дополнительные меры господдержки, такие как субсидии или гарантии, что повысит доверие граждан к программе.
Основная разница между действующими инструментами сбережений и будущими заключается в размере налогового вычета, которым можно воспользоваться. В существующих программах создания капитала налоговый вычет предоставляется на сумму регулярных вложений до 400 тыс. рублей, уточняет Родин. Для нового семейного инструмента лимит увеличат до 1 млн рублей.
— Оформлять вычет по одной программе смогут все работающие члены семьи. В остальном параметры нового механизма неизвестны. Ожидается, что их озвучат по мере разработки, — полагает эксперт.
Выгодная подстраховка
Долевое страхование жизни (ДСЖ), фигурирующее в поручении президента, — новый инструмент, появившийся в 2025 году: человек вкладывает одну часть страховых взносов в инвестиционные фонды, а вторую направляет на собственное страхование на случай тяжелого заболевания или смерти, разъясняет Татьяна Кныжова.
— В случае наступления страхового события страхователь или его выгодоприобретатель получают страховую выплату помимо той, что была размещена в инвестиционной части. Если же страховое событие не наступает, то владелец продукта по окончании договора забирает накопленную инвестиционную часть, — уточняет эксперт.
Задача ДСЖ — поспособствовать развитию сферы добровольного страхования жизни, не слишком популярного в России. Важно также, что этот инструмент позволяет привлекать в экономику «длинные» деньги.
Предоставление налогового вычета на суммы, потраченные по договорам ДСЖ, будет аналогично порядку действий при предоставлении вычетов на индивидуальные инвестиционные счета, полагает Кныжова. Для получения права на вычет, скорее всего, нельзя будет расторгать договор страхования в течение определенного периода времени и иметь другие договоры страхования.
С 2025 года налоговые вычеты к накопленным средствам могут быть предоставлены не только при подаче налоговой декларации 3-НДФЛ, но и в упрощенном (проактивном) порядке, напоминает налоговый консультант.
— Получить вычет с каждым годом становится всё проще. Достаточно зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, проверить и подписать уже предзаполненное заявление на вычет. Заявление формируется в личном кабинете до 20 марта, — рассказывает Татьяна Кныжова.
У налогового органа в этом случае уже имеются все сведения для предоставления налогового вычета: и данные о суммах долгосрочных сбережений, полученные от банков и НПФ, и суммы НДФЛ, уплаченного за гражданина налоговым агентом. Предоставлять подтверждающие документы и заполнять декларацию не потребуется.
Однако расширение программы требует тщательной проработки в рамках сберегательной политики для населения, отмечает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Необходимо учесть возможность применения вычета, например, при наступлении различных видов страховых случаев, убежден эксперт.
В целом же новая схема будет выгодна в первую очередь тем, кто официально трудоустроен и получает белую зарплату, считает дипломированный страховой эксперт Александр Романов. В этом случае часть НДФЛ вернется налогоплательщику.
Поиск новых лиц
Упрощение порядка постановки на учет, порученное президентом, связано с кадровым дефицитом, наблюдающимся в России, уверена Татьяна Кныжова. Бизнес сегодня не может ждать, когда рынок труда наполнится квалифицированными кадрами с адекватными зарплатными ожиданиями, и старается нанимать иностранную рабочую силу.
Поток трудовых мигрантов из стран СНГ с начала пандемии сократился в разы, уточняет налоговый консультант. Однако есть страны дальнего зарубежья с высоким уровнем безработицы, из которых в перспективе можно привлекать сотрудников.
— Уверена, что упрощенный порядок учета нерезидентов снимет вопрос сложности оформления иностранцев в нашей стране. Возможно, рынок труда пополнится кадрами из Китая, Сербии, Вьетнама, Бангладеш и Индии, — перечисляет собеседница «Известий».
В настоящий момент для постановки на налоговый учет в России иностранному гражданину необходимо предоставить в налоговую инспекцию или в МФЦ заявление по установленной форме 2−2-Учет, приложив паспорт (и при необходимости его нотариально заверенный перевод) и документ, подтверждающий право проживать или пребывать в РФ, напоминает Кныжова. Для электронной подачи документов потребуется цифровая квалифицированная подпись.
— Новый порядок может предусматривать отмену подачи заявления 2−2-Учет и сокращение срока присвоения ИНН. Пакет документов сам по себе не представляет сложности для подготовки, а перечень документов в любом случае содержит и паспорт, и документ, подтверждающий право проживания или пребывания иностранца в России, — отмечает эксперт.
Подобный подход позволит разгрузить налоговые органы и МФЦ, считает Кныжова. Будет выгодным он и для бизнеса — будущий работник сможет самостоятельно подавать документы для регистрации в налоговом органе, что существенно ускорит процесс, затягивающийся для работодателя на срок до 15 дней.