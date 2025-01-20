Новые стимулы: как поручения президента изменят налоговую отрасль России

Подобный подход позволит разгрузить налоговые органы и МФЦ, считает Кныжова. Будет выгодным он и для бизнеса — будущий работник сможет самостоятельно подавать документы для регистрации в налоговом органе, что существенно ускорит процесс, затягивающийся для работодателя на срок до 15 дней.