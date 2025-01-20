Нефтегазовые доходы бюджета в 2024 году выросли на 26,2 процента

«Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 25 576 млрд рублей и увеличились на 26,0% г/г. Объем ненефтегазовых доходов по итогам 2024 года значимо превысил оценки, заложенные при формировании закона о бюджете 2025−2027 гг. (№ 419-ФЗ), в том числе в части крупнейших налоговых источников (оборотные налоги). Это формирует устойчивую базу для дальнейшей опережающей динамики соответствующих доходов», — отмечается в материалах.