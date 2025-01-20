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Нефтегазовые доходы бюджета в 2024 году выросли на 26,2 процента

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ по итогам 2024 года выросли на 26,2% — до 11,131 триллиона рублей, ненефтегазовые — на 26%, до 25,576 триллиона рублей, сообщает Минфин.

Источник: © РИА Новости

«Нефтегазовые доходы составили 11 131 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 26,2% г/г. Нефтегазовые доходы устойчиво превышали их базовый уровень в течение года, и по его итогам дополнительные нефтегазовые доходы составили 1 300 млрд рублей», — говорится в материалах на сайте министерства.

«Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 25 576 млрд рублей и увеличились на 26,0% г/г. Объем ненефтегазовых доходов по итогам 2024 года значимо превысил оценки, заложенные при формировании закона о бюджете 2025−2027 гг. (№ 419-ФЗ), в том числе в части крупнейших налоговых источников (оборотные налоги). Это формирует устойчивую базу для дальнейшей опережающей динамики соответствующих доходов», — отмечается в материалах.