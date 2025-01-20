Начисленные россиянам проценты по кредитам превысили ₽600 млрд

На 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных кредиторами, но не выплаченных российскими домохозяйствами, достигла 607,8 млрд руб. Речь идет о процентах, которые заемщикам предстоит выплатить в ближайший месяц с отчетной даты для погашения кредитов по графику. С января объем такой задолженности увеличился на 22,2%. Для сравнения: за весь 2023 год показатель вырос на 8,5%, за 11 месяцев позапрошлого года — на 6,4%. Таким образом, темпы накопления процентных обязательств в 2024 году ускорились более чем втрое. При этом кредитование росло не так быстро, как годом ранее: за январь—ноябрь 2024 года задолженность россиян по кредитам и займам увеличилась на 11% против 22,7% за аналогичный период 2023 года. На 1 декабря обязательства населения перед банками составили 39,36 трлн руб.