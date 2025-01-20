Минфин не поддержал предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах

Минфин «с учетом позиций органов власти субъектов» России не поддержал инициативу о предоставлении права ресторанам и барам продавать алкоголь навынос. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «РБК Вино».
Сейчас рестораны (и другие заведения общепита) и розничные магазины должно получать разные лицензии для торговли алкоголем. Рестораторы не могут продавать спиртное без вскрытия потребительской тары, а торговля навынос запрещена. Минфин отметил, что в случае с общепитом сейчас «предъявляется значительно меньше обязательных требований, чем к розничной продаже в торговых объектах».
Ведомство привело позицию региональных властей: часть ресторанов «злоупотребляют предоставленным правом и осуществляют розничную продажу алкоголя в потребительской таре навынос, в том числе без ее вскрытия, в запрещенное законодательством время».
«Это ведет, как правило, к совершению других правонарушений, оказывает негативное влияние на качество жизни граждан и создает предпосылки для возникновения социальной напряженности. Исключение запрета розничной продажи алкоголя в объектах общепита навынос может привести к усугублению такой ситуации», — говорится в сообщении Минфина.
С предложением разрешить ресторанам торговлю алкоголем навынос в конце 2023-го выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов, а также Федерация рестораторов и отельеров, писал РБК в декабре того же года. Они направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину — в правительстве тогда сообщили, что предложение было отправлено в Минфин для подготовки ответа.
В обращении говорилось, что действующая в России практика «идет в противовес общемировой практике, когда ресторан может продать гостю бутылку вина, если оно понравилось ему в ходе употребления в этом ресторане». В документах также отмечается, что алкогольная лицензия для заведений общественного питания более строгая и имеет больше специфических требований к помещению, чем у магазинов.
В письме предлагалось предусмотреть для ресторанов те же ограничения, которые действуют в магазинах: реализация алкоголя только совершеннолетним и в разрешенные для этого часы.
По мнению авторов письма, предлагаемая мера позволила бы ресторанной индустрии увеличить доходность, а российским виноделам найти своих покупателей.