Минфин не поддержал предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах

В обращении говорилось, что действующая в России практика «идет в противовес общемировой практике, когда ресторан может продать гостю бутылку вина, если оно понравилось ему в ходе употребления в этом ресторане». В документах также отмечается, что алкогольная лицензия для заведений общественного питания более строгая и имеет больше специфических требований к помещению, чем у магазинов.