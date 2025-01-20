Как мировые рынки отреагировали на инаугурацию Дональда Трампа

Дональд Трамп не сообщил о введении пошлин в отношении Китая в свой первый день на посту президента, что в понедельник подтолкнуло фьючерсы на американские фондовые индексы к росту, пишет Bloomberg. Трамп пообещал в первый день подписать ряд указов, которые не будут включать новые пошлины на товары трех крупнейших торговых партнеров США — Китая, Канады и Мексики. В конце ноября 2024 года Трамп пригрозил ввести пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады и 10% — на китайские товары.