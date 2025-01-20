Как мировые рынки отреагировали на инаугурацию Дональда Трампа

В понедельник, 20 января, в Вашингтоне прошла церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Он победил на выборах президента США по итогам голосования в ноябре 2024 года. Его приход к власти в США сопровождался резонансными происшествиями: основной конкурент Джо Байден снялся с президентской гонки, а сам Трамп пережил покушение.
Вступив в должность, Трамп объявил «чрезвычайное положение в сфере энергетики» с целью снижения цен. «Мы будем бурить, детка, бурить», — сказал он в инаугурационной речи. Трамп также заявил, что переименует Мексиканский канал в канал Америки, пообещал отправить войска к южной границе США, остановить проникновение и выдворить миллионы нелегальных мигрантов, и признать наркокартели террористическими организациями, а также о планах отправить американских астронавтов на Марс. Кроме того, Трамп назвал себя миротворцем, но ни Россию, ни Украину в речи не упоминал.
Реакция основных активов
В понедельник, 20 января, мартовский контракт на нефть марки Brent снизился на 1,3%, до $79,8 за баррель по состоянию на 20:30 мск. Февральский фьючерс на золото снизился по отношению к закрытию предыдущего торгового дня на 0,9% — до $2723,3 за унцию.
Индекс IMOEX2, который показывает динамику российского рынка акций в том числе на вечерней сессии, снизился на 0,45% — до 2937,3 пункта. Основную сессию понедельника российский рынок акций завершил снижением на 0,54% — на отметке 2929,55 пункта по индексу Мосбиржи.
Торги на американском рынке в понедельник не проводятся из-за выходного — в стране отмечают День Мартина Лютера Кинга. В последний день предыдущей торговой недели три основных фондовых индекса США продемонстрировали позитивную динамику. Индекс S&P 500 вырос на 1% — до 5996,66 пункта, индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,78% — до 43 487,83 пункта, а индекс NASDAQ Composite вырос на 1,51% — до 19 630,2 пункта.
Фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют небольшой рост на 20:30 мск:
- фьючерс на S&P 500 вырос на 0,31%, до 6015 пунктов;
- фьючерс на Dow Jones — на 0,3%, до 43 619,5 пункта;
- фьючерс на NASDAQ 100 — на 0,39%, до 21 525,1 пункта.
Индекс DXY — курс доллара к корзине из шести валют (евро, фунта, иены, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка), снизился на 0,8% — до 108,5 пункта по состоянию на 20:37 мск.
Дональд Трамп не сообщил о введении пошлин в отношении Китая в свой первый день на посту президента, что в понедельник подтолкнуло фьючерсы на американские фондовые индексы к росту, пишет Bloomberg. Трамп пообещал в первый день подписать ряд указов, которые не будут включать новые пошлины на товары трех крупнейших торговых партнеров США — Китая, Канады и Мексики. В конце ноября 2024 года Трамп пригрозил ввести пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады и 10% — на китайские товары.
Трамп заявил, что в 20 января он может подписать до 100 указов, пишет издание. Его представители сообщили, что эти указы также будут включать меры по сдерживанию инфляции и сокращению регулирования, особенно в сфере добычи нефти и газа.
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