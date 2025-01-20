Инвесторы пожаловались властям на налоговые последствия по X5 и «Русагро»

По мнению АВО, текущая редакция Налогового кодекса фактически «наказывает рублем» долгосрочных инвесторов — физических лиц. «Если бы инвестор, уже имеющий право на льготу, продал бумаги в тот момент, когда они еще обращались на бирже в качестве расписок иностранной компании, а затем приобрел их уже после того, как они стали обращаться в качестве акций российской ЭЗО, он был бы не только освобожден от налога с прибыли от реализации, но и в последующем имел бы право включить в расходы 100% затрат на приобретение акций ЭЗО», — объясняется в письме.