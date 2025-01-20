Инвесторы пожаловались властям на налоговые последствия по X5 и «Русагро»

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила письмо в Министерство финансов, Банк России, Государственную думу и Совет Федерации с целью устранения налоговых последствий для частных инвесторов, вызванных принудительной редомициляцией экономически значимых организаций (ЭЗО) в Россию (есть у «РБК Инвестиций»). В обращении от 16 января речь идет о кейсе X5 Retail Group, где в ходе переезда депозитарные расписки нидерландской компании, ранее торговавшиеся на Мосбирже, были заменены на акции уже российского ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», а также о том, что сейчас продолжается процедура редомициляции «Русагро» в Россию.
Для обеих ситуаций, как отмечают авторы документа, возникают следующие налоговые последствия:
период времени, в течение которого частные инвесторы держали расписки иностранной компании до их конвертации в акции российского ПАО, не будет зачтен для целей получения ими льготы долгосрочного владения (ЛДВ);
инвесторы, покупавшие бумаги X5 и «Русагро» под идею редомициляции, заплатят повышенный НДФЛ с прибыли от их продажи. Это связано с тем, что затраты на покупку бумаг будут учтены не в полном объеме, а только частично (57,6% для X5, 10,94% для «Русагро»).
На запрос «РБК Инвестиций» в Банке России ответили, что получили обращение и рассмотрят его в установленном порядке. Запросы также были направлены в Минфин, пресс-службы X5 и «Русагро», главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, а также в приемную председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова.
Незачет срока владения бумагами иностранной компании для получения льготы долгосрочного владения (ЛДВ).
Процедура принудительной редомициляции регламентирована в законе № 470-ФЗ от 4 августа 2023 года. В письме указано, что он содержит норму для юрлиц, по которой срок владения новыми акциями экономически значимых организаций (ЭЗО), полученных после редомициляции, определяется с зачетом срока владения ценными бумагами иностранной холдинговой компании. Для физлиц же подобная норма отсутствует, порождая «налоговую дискриминацию» частных инвесторов. АВО, обращаясь к госорганам, просит применить ее и к бумагам, купленным частными инвесторами, а также распространить ее действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
«Подобная ситуация ставит наших граждан, вложивших свои сбережения в российский фондовый рынок, в неравное положение по сравнению с институциональными инвесторами — юридическими лицами», — сказано в письме.
Владельцы брокерских счетов имеют право на льготу за долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ). Если активы находились в собственности инвестора более трех лет, то за каждый год владения ими появляется право на налоговый вычет в предельном размере ₽3 млн в год. То есть максимально за три года можно вывести из-под обложения НДФЛ ₽9 млн, а за каждый последующий год — еще по ₽3 млн.
Льгота по долгосрочному владению ценными бумагами (ЛДВ) освобождает от НДФЛ доход от торговых операций по бумагам, обращающимся на организованных торгах, а также паям открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ). Одно из обязательных условий для получения ЛДВ — инвестор должен держать бумаги и паи не менее трех полных лет, при этом сами активы должны быть куплены не ранее 1 января 2014 года.
В то же время в августе 2022 года началась принудительная конвертация ГДР и АДР в акции российских компаний по Федеральному закону № 319. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) осуществил автоматическую конвертацию 37 выпусков депозитарных расписок в обыкновенные и привилегированные акции. Тогда процедура не сопровождалась подобными негативными для инвесторов налоговыми последствиями.
Повышенный НДФЛ при первой продаже акций переехавших компаний.
Согласно особенностям закона № 470-ФЗ, сумма расходов, понесенных инвестором при покупке ценных бумаг ЭЗО, определяется пропорционально доле балансовой стоимости акций ЭЗО в балансовой стоимости активов иностранной холдинговой компании. При этом в качестве даты отсечения для установления величины таких расходов в налоговых целях в законе прописано 1 марта 2022 года. В этой ситуации документом, который выступит базой для вычислений, будет отчетность иностранной холдинговой компании на 31 декабря 2021 года, подчеркнули в АВО.
«Очевидно, что на 31.12.2021 весь мир существовал в принципиально иных экономических и геополитических условиях, нежели сейчас. Соответственно, стоимость доли российских ЭЗО в то время не была преобладающей в активах иностранных компаний», — указывают авторы обращения.
Также они отмечают, что после введения санкций в 2022—2023 годах шла консолидация активов в российском сегменте и на момент активных процедур принудительной редомициляции почти все активы, учитываемые на балансе иностранных холдинговых компаний, приходились именно на российские ЭЗО. В связи с этим Ассоциация предлагает определять стоимость российской доли ЭЗО при переезде по данным финансовой отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате получения инвестором акций российской ЭЗО.
По мнению АВО, текущая редакция Налогового кодекса фактически «наказывает рублем» долгосрочных инвесторов — физических лиц. «Если бы инвестор, уже имеющий право на льготу, продал бумаги в тот момент, когда они еще обращались на бирже в качестве расписок иностранной компании, а затем приобрел их уже после того, как они стали обращаться в качестве акций российской ЭЗО, он был бы не только освобожден от налога с прибыли от реализации, но и в последующем имел бы право включить в расходы 100% затрат на приобретение акций ЭЗО», — объясняется в письме.
В ситуации же, когда долгосрочный инвестор продолжает держать бумагу, после принудительной редомициляции он не только утрачивает право на уже имевшуюся налоговую льготу, но и при расчете расходов для уплаты налога у него учитывается немногим более половины стоимости (конкретно для случая X5) от фактических затрат на приобретение ценной бумаги.
Какой налог заплатят инвесторы при продаже бумаг X5.
Пример: сколько налогов заплатят с продажи акций X5 в 2025 году инвесторы, покупавшие расписки тогда еще иностранной компании под идею ее переезда в Россию.
Представьте, вы приобрели бумагу за ₽1 тыс., а продали уже за ₽2 тыс. В обычной ситуации налоговая база от такой сделки составила бы ₽1 тыс., НДФЛ удержали бы ₽130 по ставке 13% или ₽150 по ставке 15%.
С бумагами Х5 считаться будет так: вы до редомициляции компании купили депозитарные расписки X5 Retail Group N.V., вступили в прямое владение акциями российской компании (брокеры это делали автоматически для расписок, которые хранились в российских депозитариях), а после начала торгов продали российские бумаги «ИКС 5». Налоговая база составит ₽1424 (₽1 тыс. + ₽424 (42,4%)), так как только 57,6% (для нашего примера ₽576) будут учтены налоговой в качестве ваших расходов на покупку. В итоге инвестор в этом примере заплатит НДФЛ ₽185,12 по ставке 13% или ₽213,6 по ставке 15%.
В случае же с «Русагро» налогообложение может быть еще хуже для инвесторов, отмечается в документе. Согласно сообщению компании, доля балансовой стоимости акций ПАО «Группа “Русагро” в балансовой стоимости активов кипрской ROS AGRO PLC составляет 10,94%.
«Вопиюще выглядит ситуация с инвесторами “Русагро”. При реализации акций прибыль инвестора для целей налогообложения будет существенно выше реально полученного им финансового результата (из-за того что при расчете НДФЛ в расходах будет учитываться почти в десять раз меньше, чем реально понесенные затраты на приобретение ценных бумаг). Такой порядок прямо противоречит норме п. 3 ст. 3 Налогового кодекса, устанавливающей, что налоги должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными», — пояснил «РБК Инвестициям» руководитель направления нормотворчества и регуляторных инициатив АВО Алексей Пономарев.
5 сентября Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минсельхоза о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro на группу «Русагро». Иск был подан в августе. Решение суда фактически означает старт процесса принудительной редомициляции агрохолдинга.
Ранее внимание финансовых властей к повышенному налогообложению переезжающих компаний обращала Ассоциация розничных инвесторов. В письме к Минфину АРИ указывала, что более верным с экономической точки зрения было бы определять доли акций в активах соответствующей иностранной организации (голландского холдинга) за минусом обязательств такой организации. Ассоциация сообщает о том, что к ним поступают жалобы от частных инвесторов в связи со сложившейся ситуацией, поэтому она предложила свои варианты решения вопроса:
- внести изменения в Налоговый кодекс, согласно которым учитывались бы чистые (за минусом обязательств), а не балансовые активы иностранной компании;
- уточнить отчетную дату, на которую должен проводиться соответствующий расчет стоимости чистых активов;
- наделить Арбитражный суд полномочиями определения отчетной даты и величины активов иностранной организации.