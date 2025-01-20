Германия в ноябре обеспечила треть поставок европейского пива в Россию

Заметнее всего по сравнению с октябрем поставки сократила Австрия — вдвое, до 141 тысячи евро, но нашлись и страны, нарастившие экспорт. Среди них наиболее уверенную положительную динамику ведомство зафиксировало у Франции (рост втрое — до 47 тысяч евро) и Нидерландов (почти вдвое — до 189 тысяч евро).