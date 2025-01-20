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Германия в ноябре обеспечила треть поставок европейского пива в Россию

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Германия в ноябре впервые с августа 2024 года смогла вновь обеспечить треть европейских поставок пива в Россию: первые два месяца осени ее доля в совокупном экспорте этого напитка из ЕС держалась на отметке в 29%, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

Источник: © РИА Новости

В ноябре европейские поставки пива в Россию незначительно сократились, опустившись на 5% — до 19,9 миллиона евро. Лидерство за собой традиционно сохранила Германия, обеспечившая 34% всех отгрузок.

На втором месте расположилась Чехия (16%), третье место досталось Латвии (15%), по 11% объема в денежном выражении были у Польши и Бельгии, а следом за ними — на пятом месте — оказалась Литва (10%).

Заметнее всего по сравнению с октябрем поставки сократила Австрия — вдвое, до 141 тысячи евро, но нашлись и страны, нарастившие экспорт. Среди них наиболее уверенную положительную динамику ведомство зафиксировало у Франции (рост втрое — до 47 тысяч евро) и Нидерландов (почти вдвое — до 189 тысяч евро).