Эксперты указали на риск взлома Telegram через QR-коды на домовые чаты

Ранее в МВД сообщили, что мошенники стали похищать аккаунты в Telegram с использованием ссылок на фейковые голосования. Такие ссылки ведут на фишинговые ресурсы, при переходе на которые пользователи теряют доступ к своим учетным записям. Сообщения злоумышленники рассылают гражданам якобы от их знакомых, которые давно не были онлайн.