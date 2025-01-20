Дойти до полиса: общее ОСАГО для РФ и Белоруссии заработает в апреле

Общий полис ОСАГО для России и Белоруссии полноценно заработает в апреле 2025-го, рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков. Новые договоры для легковых машин в среднем будут на 3 тыс. дороже классических. На продукт будет спрос со стороны как частных туристов, так и бизнеса, например перевозчиков из обеих стран, считают участники рынка. Он будет выгоден тем, кто как минимум три раза в год переезжает через границу на своей машине, оценили эксперты. Как будет работать общее ОСАГО для России и Белоруссии и каким образом придется урегулировать убытки — в материале «Известий».