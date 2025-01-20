Дойти до полиса: общее ОСАГО для РФ и Белоруссии заработает в апреле

Общий полис ОСАГО для России и Белоруссии полноценно заработает в апреле 2025-го, рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков. Новые договоры для легковых машин в среднем будут на 3 тыс. дороже классических. На продукт будет спрос со стороны как частных туристов, так и бизнеса, например перевозчиков из обеих стран, считают участники рынка. Он будет выгоден тем, кто как минимум три раза в год переезжает через границу на своей машине, оценили эксперты. Как будет работать общее ОСАГО для России и Белоруссии и каким образом придется урегулировать убытки — в материале «Известий».
Когда заработает общее ОСАГО для РФ и Белоруссии
Граждане России и Белоруссии смогут купить общий полис ОСАГО для двух стран с апреля этого года, рассказал «Известиям» директор бюро «Зеленая карта» Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Разуван.
В нашей стране уже сформирована законодательная база, которая необходима для запуска этой системы, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Закон, разрешающий оформлять такие продукты, вступил в силу с 2025-го, однако продажи еще не стартовали, уточнила руководитель проектов управления андеррайтинга моторных видов страхования СК «Абсолют Страхование» Анна Ёжикова. По ее словам, требуется время на доработку информационных систем.
Стоимость ОСАГО вырастет только для автовладельцев, которые специально выберут расширение покрытия на вторую страну. Ожидается, что цена такого полиса будет примерно на 10−15% больше классического договора, отметила Анна Ёжикова. По итогам ноября 2024-го средняя стоимость обязательной автогражданки в РФ составила 7,5 тыс., сообщали в РСА.
Для общих страховок также предусмотрен тарифный коридор, страховщики смогут устанавливать стоимость только в пределах этих границ, добавил Сергей Разуван из РСА. По его словам, при оформлении ОСАГО с расширением на Белоруссию для легковых авто в среднем придется доплатить чуть более 3 тыс. рублей.
Такой продукт имеет смысл приобретать как гражданам этой республики, которые часто ездят в Россию, так и гражданам РФ, которые нередко посещают соседнюю страну, пояснила заместитель гендиректора по продуктам розничного страхования «Югории» Екатерина Суплотова. Она добавила: в этом случае не нужно будет каждый раз задумываться об оформлении «Синей карты» и следить за сроками ее окончания. Это будет выгоднее, чем покупка отдельного полиса.
Справка «Известий»
«Синяя карта» — это новая система международного автострахования для выезжающих за границу, аналог ранее действовавшей «Зеленой карты». До 30 июня 2023-го Россия входила в эту систему, однако из-за санкций членство РФ приостановили на неопределенный срок. «Синяя карта» официально заработала с 1 апреля 2024-го. Отдельное соглашение с Белоруссией о взаимном признании полисов действует уже с сентября 2023-го. При поездках на своей машине в страны, которые еще не вошли в новую систему, россияне должны приобретать местный полис автогражданской ответственности.
Средняя цена «Синей карты» для поездки в Белоруссию на легковую машину сейчас составляет примерно 1,1 тыс. на 15 дней, порядка 1,4 тыс. на месяц и почти 7 тыс. на год, рассказал совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков. По его словам, аналогичные тарифы и у белорусов при путешествиях в РФ. Поэтому для граждан соседней страны, часто посещающих Россию, покупка общего полиса ОСАГО будет настолько же выгодна.
Для оформления полиса нужно будет только включить эту опцию при заключении договора ОСАГО и все поля заполнятся автоматически, уточнили в компании «Зетта Страхование». Там отметили: общая страховка также будет востребована юрлицами и ИП, чья деятельность связана с частыми поездками в соседнюю страну — например, перевозчиками.
Кому стоит купить общий полис ОСАГО для России и Белоруссии.
— Востребованность общего полиса ОСАГО в приграничных регионах будет самой высокой и может составлять 60−70% среди регулярных покупателей «Синей карты». По мере удаления от границы этот процент будет снижаться, — оценил Сергей Худяков из Mainsgroup.
Спрос на продукт будет расти — этому способствует увеличение частного автомобильного туристического потока между двумя странами.
По самым скромным оценкам, границу РФ и Белоруссии ежегодно пересекает порядка 1 млн автомобилей, отметили в пресс-службе «ГТК-Авто». Там добавили: как минимум треть из них ездит в соседнюю страну чаще одного-двух раз в год. Для них имеет смысл купить общий полис ОСАГО.
Интерес будет присутствовать и с белорусской стороны, подчеркнули в «ГТК-Авто». Во-первых, за счет «ответного» туризма. А во-вторых, за счет дальнобойщиков и фур, которые курсируют между странами. Кроме того, именно через Белоруссию везут существенное число товаров по параллельному импорту, отметили в компании. По данным СМИ, в начале прошлого года спрос на автомобильные перевозки между Россией и Белоруссией вырос на 40%.
— Запуск общего ОСАГО важен для обеих стран, потому что это упростит процесс страхования для автомобилистов и создаст единый рынок таких услуг. Это также может снизить количество правонарушений, связанных с отсутствием полиса при пересечении границы, — сообщил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.
Действовать общее ОСАГО будет так же, как и местные полисы сейчас работают на территории каждой страны: участники аварии должны будут составить европротокол или вызвать ГАИ, объяснил Сергей Разуван из РСА. Если ДТП произошло в Белоруссии, то потерпевший должен обратиться за возмещением в Белорусское бюро по транспортному страхованию. Оно будет урегулировать этот случай, а после возмещения выставит счет за компенсацию расходов российскому страховщику. Если же авария с белорусской машиной произошла в России, то урегулировать будет бюро «Зеленая карта» РСА, рассказал эксперт.