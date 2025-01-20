Цены на такси в России снизились впервые с начала 2024 года

В «Яндекс Такси» также говорят, что спрос и предложение на их платформе в декабре и праздничные дни «чаще находились в балансе». «Количество свободных машин соответствовало числу желающих воспользоваться услугой, что реже приводило к срабатыванию повышающих коэффициентов. Обычно в новогодний период средний чек демонстрирует одни из самых высоких темпов роста за год», — отметил представитель «Яндекс Такси». Аналитики компании связывают это с несколькими факторами. Во-первых, из-за относительно теплой погоды этой зимой россияне время от времени предпочитают транспорту прогулки пешком. Во-вторых, из-за отсутствия на дорогах льда и снега автомобильный поток движется быстрее и водители такси могут выполнить больше заказов за то же время. Так, средняя скорость автомобиля такси в новогодний период 2024/25 выросла на 3−9% год к году в зависимости от региона, тогда как обычно она сезонно падает, уточнил собеседник РБК.