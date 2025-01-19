В Словакии оценили ущерб ЕС от остановки транзита газа из РФ в €70 млрд

«Он [Зеленский] не понимает, что остановка транзита газа из России в Словакию может вызвать значительные проблемы как для республики, так и для всей Европы. По оценкам, ущерб от остановки транзита может составить €70 млрд», — сообщил он в интервью ТАСС.
Гашпар подчеркнул, что Словакия будет реагировать на подобные действия президента Украины, например, уменьшением или прекращением гуманитарной помощи или выступлениями против решений Евросоюза о финансировании Киева.
По мнению словацкого депутата, Зеленский принимает решения на такие серьезные вопросы так, «будто проснулся рано утром».
Ранее, 13 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил Зеленскому встретиться возле границы на территории республики и обсудить транзит газа, заявив, что решение прекратить транзит российского газа через Украину в направлении Словакии и других потребителей наносит огромный ущерб самому Киеву, Братиславе и особенно ЕС.
До этого, 9 января, Фицо пригрозил Киеву остановить гуманитарную помощь из-за решения о прекращении транзита российского газа через территорию Украины. Политик отметил, что Словакия как член Евросоюза имеет право вето, которое может использовать для блокировки некоторых решений, принимаемых в ЕС.
В конце августа 2024 года Зеленский заявил, что страна не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истек в конце 2024 года. Президент России Владимир Путин позже указал, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину.
1 января 2025 года «Газпром» сообщил о приостановке поставок газа через Украину. В этот же день Фицо отметил, что это будет иметь радикальные последствия для Евросоюза, но не для России.