Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала

В сентябре прошлого года РБК сообщал, что МВД проверит обстоятельства «исчезновения» Васильева. Поводом послужило заявление Михаила Скигина, поданное им в УМВД по Петроградскому району Петербурга в октябре 2023 года из-за «пропажи» бизнесмена. В прокуратуре Петербурга считают, что доверенность о передаче акций его жене была оформлена без участия последнего. Из письма Скигину от начальника отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры следовало, что нотариус Елена Торопова, заверившая документ в отсутствие самого доверителя, «не имела возможности убедиться в наличии реального волеизъявления Васильева С. В.» и пошла на злоупотребление полномочиями умышленно. Кроме того, в апреле 2022 года судебно-медицинская комиссия признала Васильева недееспособным.