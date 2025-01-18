В Energocom рассказали о потреблении электроэнергии в Молдавии

С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
«В воскресенье, 19 января, прогнозируется, что потребление электроэнергии на правом берегу Днестра будет примерно на 10% ниже, чем в предыдущий день, 18 января. Energocom полностью зарезервировал коммерческие мощности на границе с Румынией, необходимые для дополнения внутреннего производства импортом», — говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Уточняется, что помимо электроэнергии, вырабатываемой теплоцентралями Кишинева и Бельц, а также установками возобновляемой энергии, остальная часть потребностей в потреблении будет покрываться за счет импортированной энергии на основе двусторонних контрактов или на бирже.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
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