Россия вдвое сократила импорт вина из ЕС

В ноябре 2023 года крупнейшим поставщиком этого алкогольного напитка в Россию была Латвия, обеспечивавшая 46% всего импорта из ЕС. В последний раз верхняя ступенька пьедестала принадлежала прибалтийской республике в апреле прошлого года, однако с мая лидерство по поставкам прочно закрепилось за Италией — в ноябре 2024 года она «закрыла» 35% всех отгрузок.