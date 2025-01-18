Россия вдвое сократила импорт вина из ЕС

В ноябре 2023 года крупнейшим поставщиком этого алкогольного напитка в Россию была Латвия, обеспечивавшая 46% всего импорта из ЕС. В последний раз верхняя ступенька пьедестала принадлежала прибалтийской республике в апреле прошлого года, однако с мая лидерство по поставкам прочно закрепилось за Италией — в ноябре 2024 года она «закрыла» 35% всех отгрузок.
Латвия по итогам конца осени стала второй (30% европейского экспорта вина в РФ), третье место отошло Польше (13%), четвертую строку в рейтинге поделили между собой Португалия и Литва (по 6%), а на Германию пришлось 5% поставок.
Заметнее всего по сравнению с осенью 2023 года среди крупнейших торговых партнеров РФ в Европе по данному направлению экспорт сократила Литва — в шесть раз, до 2,9 миллиона евро. Латвия по объемам отгрузок в денежном выражении «просела» втрое — до 16,5 миллиона евро.
Но нашлись и те, кто свои поставки заметно нарастил: например, Португалия (втрое — до 3 миллионов евро) и Австрия (в шесть раз — до 270,7 тысячи евро).