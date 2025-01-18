Россия и ОАЭ подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

«Взаимодействие России и ОАЭ расширяется с каждым днем, охватывая различные сферы — экономику, финансовый сектор, торговлю. Соглашение об избежании двойного налогообложения станет еще одним этапом в этой работе теперь и в налоговой сфере. Мы провели несколько раундов переговоров с партнерами из Арабских Эмиратов и достигли договоренностей по условиям соглашения, которые устраивают обе стороны и будут стимулировать рост экономического сотрудничества между нашими странами. Хотел бы отметить дружеский диалог, который сложился с коллегами, что позволило нам достичь результата», — подвел итоги переговоров Сазанов, его слова приводятся в материалах Минфина.