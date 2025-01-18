Поставки недрагоценных металлов и руд из России в ЕС сократились на треть

Больше всего за эти одиннадцать месяцев ЕС купил у РФ черных металлов и изделий из них — на 2,48 миллиарда евро. Также спросом пользовались никель (891,2 миллиона евро), алюминий (850,9 миллиона) и медь (280,1 миллиона), в том числе и изделия из них. Также на 38,1 миллиона импортировались руды.