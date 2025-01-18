Легкость в голове: ЕС планирует запретить импорт российского алюминия

Доля алюминия из России составляла порядка 30% в общем объеме импорта ЕС, и заменить его быстро будет сложно, именно поэтому Европа не решалась на такие категоричные меры в предыдущих пакетах санкций. Сейчас в европейском алюминиевом импорте на долю России приходится порядка 8%. В целом за прошлый год объем импорта Европейским союзом алюминия из России оценивается на уровне 350 тыс. тонн. Однако утрата и этих объемов не пройдет для европейцев бесследно.