Легкость в голове: ЕС планирует запретить импорт российского алюминия

Европейский союз рассматривает возможность запрета на импорт алюминия из России. Ограничения могут внести в 16-й пакет антироссийских санкций. На фоне обсуждений «крылатый металл» уже подскочил в цене. Как отразится на Европе и на мировом рынке возможный запрет, выясняли «Известия».
Могут запретить.
По данным Reuters, Еврокомиссия (ЕК) предложит странам Евросоюза проект пакета санкций, в который войдет запрет импорта российского алюминия. Ограничения намереваются вводить поэтапно, первые должны вступить в действие в феврале, в рамках 16-пакета антироссийских санкций. На фоне обсуждения санкций в отношении металла из России его цена на Лондонской бирже металлов (LME) поднималась до $2600 за тонну.
В декабре агентство писало о том, что за расширение санкций против России, включая торговлю такими металлами, как алюминий, выступили как минимум 10 стран ЕС — Польша, Дания, Чехия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия и Румыния.
О полном запрете алюминия из России на Западе раздумывают уже давно, хотя с последствиями его нехватки Европа столкнулась еще в 2022-м. Из-за резкого подорожания электроэнергии производство высокоэнергоемкого «авиационного металла» упало на 20−30%.
Не смогут компенсировать.
Планы Евросоюза ввести запреты на импорт российского алюминия в случае их осуществления могут привести к дестабилизации рынка, предупредили в Кремле. Эксперты также указывают на то, что подобное решение будет крайне недальновидным. С собственным производством в Европе дела обстоят плохо.
— Проблема в том, что цветная металлургия Европейского союза вряд ли сможет компенсировать его собственной продукцией из-за высоких тарифов на электроэнергию, с воздействием которых сталкиваются даже такие крупные европейские игроки, как Norsk Hydro и Trimet Aluminium, — отмечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
В условиях декарбонизации, по пути которой идет Европа, этого металла промышленности требуется всё больше. Алюминий — ключевой элемент возобновляемых источников энергии, автомобилей с электродвигателями, а также солнечных батарей. То есть развивать «зеленые» проекты, не потребляя в растущих объемах алюминий, невозможно, подчеркивают эксперты.
Алюминиевые производства в Европе с 2020 года закрывают сначала из-за ковида, а затем из-за высоких цен на электроэнергию (более 40% себестоимости алюминия — это затраты на электроэнергию). Только в 2023 году европейские предприятия сократили производство алюминия и цинка на 50%, отмечают аналитики «Солид Брокер».
Опасные последствия.
Доля алюминия из России составляла порядка 30% в общем объеме импорта ЕС, и заменить его быстро будет сложно, именно поэтому Европа не решалась на такие категоричные меры в предыдущих пакетах санкций. Сейчас в европейском алюминиевом импорте на долю России приходится порядка 8%. В целом за прошлый год объем импорта Европейским союзом алюминия из России оценивается на уровне 350 тыс. тонн. Однако утрата и этих объемов не пройдет для европейцев бесследно.
Запрет на российский импорт может привести к дефициту металла в Европе, что вновь негативно скажется на европейских переработчиках и потребителях. Подобная ситуация наблюдалась в 2018 году, когда антироссийские санкции вызвали скачок цен на алюминий 35% (почти $2700 за тонну) на Лондонской бирже металлов, указывает Алексей Равинский, генеральный директор Zapusk Group.
Удар по промышленности.
В такой ситуации будет нанесен еще больший удар по европейской промышленности, которая до сих пор не оправилась от последствий энергокризиса, в Европе уже говорят о начавшемся феномене деиндустриализации.
Цены на энергоносители в ЕС в среднем почти в два раза выше, чем в США и Китае. Это серьезный структурный недостаток с точки зрения конкурентоспособности и производительности, указывают аналитики французского исследовательского центра Rexecode.
По данным Евростата, с июля 2023 года по июль 2024-го выпуск промышленной продукции сократился на 2,2% в еврозоне и на 1,7% — в ЕС. Хуже всего в Венгрии (минус 6,4%), Германии (5,5%), Италии (3,3%) и Франции (2,3%).
Высокие затраты на электроэнергию и эксплуатацию ставят европейцев «в невыгодное положение по сравнению с экспортерами из Азии, которые имеют доступ к российским углеводородам по сниженным ценам», указали в Ineos. Ситуацию осложнило и ужесточение денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). По прогнозу в S&P Global, тренд закрытия и консервации заводов сохранится и в 2025 году.
Жесткая конкуренция.
Как прогнозирует Дмитрий Семенов, председатель совета директоров ООО «Трансинвест», возможные новые санкции в отношении российских поставщиков приведут к дефициту алюминия в европейских странах на 25−30% и на 15−20% на мировом рынке.
В случае запрета на российские поставки европейским странам придется искать новые источники алюминия, например, в странах Ближнего Востока (ОАЭ, Бахрейн). Но это может ужесточить конкуренцию с другими странами, такими как США, вызывая дополнительный рост цен.
Аналитики еще в прошлом году предупреждали, что в случае запрета на российские поставки возникнет дефицит, а между Европой и США развернется «алюминиевая война» за поставки с Ближнего Востока. Цены на металл взлетят, и вновь пострадает промышленность, в первую очередь европейская. Наиболее уязвимыми к последствиям запрета окажутся зависящие от алюминия автопром, строительство, энергетика, которые столкнутся с увеличением затрат.
Чтобы компенсировать дефицит, Евросоюз будет вынужден искать альтернативные источники поставок, например, из Канады, Индии, Китая или стран Ближнего Востока. Однако возможности ключевых поставщиков ограничены, подчеркивает Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.
— Так, например, Китай, основном производители алюминия, однако в стране действует политика, ограничивающая добычу на уровне 45 млн тонн до 2017 года, при этом КНР данного потолка либо уже достигла, либо достигнет в ближайшей перспективе. Это означает, что рост производства внутри страны должен замедлиться, что может привести к снижению количества экспортируемого металла, поддержанию его импорта и цен, — поясняет аналитик.
Россия, по его словам, в такой ситуации и дальше будет стремиться наращивать экспорт своего алюминия в Азию. За последние два года РФ уже значительно переориентировала поставки российского алюминия из Евросоюза в Китай на фоне заградительных пошлин и отказа закупать металл из РФ рядом ключевых европейских переработчиков.