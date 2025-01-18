Каким будет курс рубля на неделе с 20 по 26 января 2025: прогноз эксперта

Первое, за чем продолжают следить игроки финансового рынка, продолжает быть политика ЦБ. Вопреки прогнозам, на последнем в прошлом году заседании регулятор не стал поднимать ключевую ставку сильнее.
«Основным событием для российского финансового рынка стало заседание Банка России. Автономное ужесточение денежно-кредитных условий, которое Банк России проигнорировал на октябрьском заседании, стало значимым фактором для декабрьского решения регулятора. ЦБ считает, что текущий уровень ставок по кредитам и депозитам уже соответствует ключевой ставке 24% или выше (при условии сохранения прежних спредов)», — напомнила она.
По мнению ЦБ, этого достаточно для снижения инфляции до 4% в 2026 году. Банк России взял паузу для оценки ситуации.
«Если к февралю 2025 г. кредитование вновь вырастет или спрос останется “перегретым”, вопрос о повышении ставки может вернуться в повестку ЦБ», — прогнозирует она и добавляет, что, судя по всему, регулятор сделал выбор в пользу более стабильной траектории ставки.
Уровень процентных ставок остается высоким и продолжит оказывать поддержку рублю. При этом к умеренному ослаблению рубля в следующем году может привести снижение нефтегазового экспорта. «Мы уточнили наши прогнозы с учетом более низких цен на нефть и ожидаем, что курс рубля к концу следующего года может ослабнуть до 108−110 ₽/долл», — прогнозирует аналитик.
«На следующей неделе с 20 по 26 января курс доллара, вероятно, останется в коридоре 100−105 ₽, юаня — 13,7−14,4 рубля», — считает Наталья Ващелюк.
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