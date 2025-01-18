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ЕС удвоил импорт российских лекарств

Евростат: ЕС в ноябре вдвое увеличил импорт фармпродукции из России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. К ноябрю прошлого года Евросоюз нарастил импорт российской фармацевтической продукции более чем вдвое в годовом выражении, выяснило РИА Новости по данным Евростата.

Так, эти закупки увеличились до 4,5 миллиона евро — в 2,2 раза по сравнению с ноябрем 2023-го. Однако за месяц импорт сократился на 23 процента.

В общей сложности за одиннадцать месяцев 2024 года ЕС приобрел фармпродукции на 38,8 миллиона евро, или на 18 процентов больше, чем годом ранее (тогда импорт составлял 32,9 миллиона евро).

В ноябре европейцы в основном закупали лекарственные средства — на 3,2 миллиона евро, а также сыворотки и вакцины — на 1,4 миллиона.

В результате Россия стала 23-й среди импортеров фармпродукции в Евросоюз. Тройку лидеров составляют Швейцария с 3,13 миллиарда евро, США — с 3,09 миллиарда и Великобритания — с 529,6 миллиона евро.