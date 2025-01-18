Эксперты рассказали о стоимости аренды жилья рядом с ведущими вузами Москвы

Согласно проведенному исследованию, по сравнению с началом сентября 2024 года, наибольшее снижение стоимости аренды жилья наблюдается в районах факультета НИУ ВШЭ — высшая школа бизнеса. Здесь арендные ставки на квартиры для студентов упали на 21,9%, снизившись с 111,4 тыс. до 87 тыс. рублей. На втором месте находятся районы рядом с МГИМО, где аренда студий и однокомнатных квартир уменьшилась на 18,9% и теперь средняя цена составляет 66,2 тыс. рублей вместо 81,6 тыс. Третье место занимает НИЯУ МИФИ, где аренда малогабаритного жилья сократилась на 12,3% — с 65,3 тыс. до 57,3 тыс. рублей. В то же время вблизи МГУ имени М. В. Ломоносова арендная плата практически не изменилась, уменьшившись всего на 4,4% — с 86,2 тыс. до 82,5 тыс. рублей.
По мнению специалистов, есть локации возле крупных столичных вузов, где стоимость аренды выросла. Лидером по увеличению цены стали лоты рядом с НИТУ МИСИС. Средняя стоимость ежемесячной аренды в данной локации по сравнению с III кварталом 2024 г. выросла на 15,5% и составляет 97,4 тыс. рублей вместо 84,3 тыс. рублей.
Кроме того, на 10,3% возросла аренда студий и однокомнатных квартир вблизи Финансового университета при Правительстве РФ — вместо 68,8 тыс. теперь 75,9 тыс. рублей граждане заплатят за съемное жилье.
«Локации около ведущих вузов Москвы традиционно пользуются спросом, они являются в большинстве своем престижными районами. С точки зрения стоимости аренды в перспективе может вырасти средняя цена аренды на малоформатные лоты в данных локациях — студии и однокомнатные квартиры. Их количество на рынке ограничено, что с повышением спроса приведет к росту арендных ставок», — подытожила руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.
Ранее, 15 января, аналитики компании «Intermark Городская Недвижимость» рассказали «Известиям» о том, что цена за квадратный метр в элитных квартирах Москвы достигла 4,8 млн рублей. По словам аналитиков, стоимость самого дорогостоящего предложения на московском рынке элитного жилья (без учета особняков) составляет порядка 8,3 млрд рублей. Нижняя граница рейтинга PCM TOP-100 по итогам IV квартала 2024 года — квартира стоимостью 288 млн рублей.