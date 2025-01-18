Эксперты рассказали о стоимости аренды жилья рядом с ведущими вузами Москвы

Согласно проведенному исследованию, по сравнению с началом сентября 2024 года, наибольшее снижение стоимости аренды жилья наблюдается в районах факультета НИУ ВШЭ — высшая школа бизнеса. Здесь арендные ставки на квартиры для студентов упали на 21,9%, снизившись с 111,4 тыс. до 87 тыс. рублей. На втором месте находятся районы рядом с МГИМО, где аренда студий и однокомнатных квартир уменьшилась на 18,9% и теперь средняя цена составляет 66,2 тыс. рублей вместо 81,6 тыс. Третье место занимает НИЯУ МИФИ, где аренда малогабаритного жилья сократилась на 12,3% — с 65,3 тыс. до 57,3 тыс. рублей. В то же время вблизи МГУ имени М. В. Ломоносова арендная плата практически не изменилась, уменьшившись всего на 4,4% — с 86,2 тыс. до 82,5 тыс. рублей.