Эксперт рассказал об актуальных инвестиционных инструментах

«В условиях высоких процентных ставок депозиты остаются одним из наиболее привлекательных инструментов для сохранения капитала. Уровень ставок по депозитам в крупнейших банках достигает 23%, что позволяет получать стабильный доход при минимальных рисках», — рассказал Шатов.
По его словам, высоколиквидные фонды денежного рынка позволяют инвесторам размещать средства с минимальным риском, обеспечивая при этом доступ к ликвидным активам. В числе долговых инструментов стоит обратить внимание на корпоративные облигации с плавающей ставкой (флоатеры), которые обеспечивают защиту от колебаний процентных ставок. В то же время, высокодоходные облигации могут оказаться менее привлекательными из-за увеличения кредитного риска на фоне высоких ставок.
По мнению специалиста, для снижения валютных рисков можно рассмотреть облигации, номинированные в юанях, а также замещающие облигации. Они способны выступить инструментом хеджирования от возможной девальвации рубля.
Кроме того, золото и серебро сохраняют свою роль защитных активов в условиях геополитической нестабильности и инфляционного давления. Эти инструменты могут стать важной частью диверсифицированного портфеля.
«В текущей ситуации ключевыми принципами инвестирования остаются консервативный подход, диверсификация и ориентация на инструменты с минимальным уровнем риска», — подытожил Шатов.
Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.
Ранее, 16 января, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников и руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых рассказали «Известиям» о закреплении индекса Мосбиржи на 2900 пунктах ввиду остановки ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). По словам специалистов, в декабре ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% вопреки ожиданиям повышения на фоне ослабления корпоративного кредитования. Если этот тренд продолжится и в 2025 году и инфляция будет показывать тенденцию к замедлению, то шансы на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) возрастут.