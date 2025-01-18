Эксперт рассказал об актуальных инвестиционных инструментах

По его словам, высоколиквидные фонды денежного рынка позволяют инвесторам размещать средства с минимальным риском, обеспечивая при этом доступ к ликвидным активам. В числе долговых инструментов стоит обратить внимание на корпоративные облигации с плавающей ставкой (флоатеры), которые обеспечивают защиту от колебаний процентных ставок. В то же время, высокодоходные облигации могут оказаться менее привлекательными из-за увеличения кредитного риска на фоне высоких ставок.