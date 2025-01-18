Эксперт объяснил рост популярности российского вина

По словам эксперта, в стране также наблюдается долгосрочный тренд роста потребления игристых вин — розничные продажи с 2019 по 2024 год увеличились почти в 1,5 раза. Это связано с повышенным спросом на более легкие и менее танинные слабоалкогольные вина, к которым игристое как раз и относится.