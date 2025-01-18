Американская SLB отвергла претензии Конгресса США из-за России

Прибыль за четвертый квартал 2024 года превзошла прогнозы, за счет чего SLB увеличила квартальные дивиденды и ускорила выкуп акций, но в 2025 году компания ожидает снижение дохода из-за переизбытка нефти, рассказал гендиректор. С его слов, выручка от операций SLB в России снижается и в 2024 году составила 4% (около $1,4 млрд) от общей выручки по сравнению с 5% годом ранее.