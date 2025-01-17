ВВП Китая за год вырос на пять процентов

«Согласно предварительным данным, ВВП Китая за три квартала 2024 года составил 1234,908 триллиона юаней (18,41 триллиона долларов), рост в годовом выражении — 5%», — говорится в докладе ведомства.
Власти Китая ожидали, что темпы роста ВВП страны в 2024 году составят около 5%. В докладе правительства, обнародованном 5 марта 2024 года на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), указано, что такой целевой показатель обусловлен «необходимостью стимулирования занятости, увеличения доходов населения, предотвращения и устранения рисков, необходимостью соответствия этого показателя целям, намеченным в 14-й пятилетней программе, и задачам по осуществлению модернизации в целом, а также наличием потенциала экономического роста и соответствующих условий поддержки».
ВВП Китая по итогам 2023 года на 5,2% по сравнению 2022 годом, что оказалось выше официального прогноза, составлявшего примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов).