Российский рынок акций, бумаги застройщиков и «Сургутнефтегаз»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Рынок акций в четверг, 16 января, показал смешанную динамику. Торги открылись ростом и в начале сессии индекс Мосбиржи поднялся выше отметки 2900 пунктов впервые за пять месяцев. Поддержку акциям оказали данные об инфляции, ожидания улучшения геополитической обстановки и информация о том, что США частично разрешили операции с рядом российских банков. На максимуме дня рост превышал 3%, а индекс поднимался до 2929,3 пункта.
Во второй половине сессии на рынке началась коррекция. В результате основную сессию индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил ростом на 2,4% — на уровне 2911,29 пункта. Индекс РТС вырос на 2,84%, до 895,83 пункта.
На вечерних торгах коррекция на рынке акций продолжилась. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил торги ростом всего на 0,07% относительно уровня закрытия предыдущего дня — на отметке 2904,04 пункта.
Коррекцию на рынке во второй половине дня могли спровоцировать спекулятивно настроенные участники, фиксирующие быструю прибыль, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Среди акций, входящих в состав индекса Мосбиржи, в лидерах роста оказались акции «Самолета». ПИКа (+5,7%), «Сургутнефтегаза» (+4,6%), ВТБ (+2,5%) и «Селигдара» (+2,5%). Снижением завершили торги акции НОВАТЭКа (-1,8%), ММК (-1,6%), «Аэрофлота» (-1,4%), «Яндекса» (-1,2%) и АФК «Система» (-1,1%).
Рынок акций вышел на полугодовые максимумы, но для дальнейшего подъема нужны новые драйверы, рассказал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. По его мнению, многие инвесторы могут перейти в режим ожидания, ведь в ближайшие недели в фокусе вновь будет геополитика, и этот фактор сейчас становится более важным, чем инфляция и денежно-кредитная политика. Наиболее вероятный сценарий — временный боковик вблизи 2850−2930 пунктов.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер полагает, что после того, как индекс Мосбиржи впервые за почти полгода смог прорваться выше важного сопротивления 2900 пунктов, следующим ориентиром может стать отметка 3000 пунктов. Он не исключил, что индекс сможет подняться до этого уровня до конца января.
Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов также полагает, что индекс Мосбиржи сможет продолжить движение в направлении круглой отметки 3000 пунктов, а после достижения этой отметки можно ожидать существенной фиксации прибыли.
Акции застройщиков
Акции строительного сектора были среди лидеров роста широкого рынка. Котировки «Самолета» выросли на 6,24%, до ₽1107,5, ПИКа — на 5,66%, до ₽558,1, бумаги ЛСР подорожали на 7,95%, до ₽879,8.
Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова пояснила, что поддержку акциям застройщиков могли оказать ожидания постепенного смягчения политики ЦБ в 2025 году. Кроме того, ранее в январе Владимир Путин поручил как можно быстрее представить ему предложения по ипотечным мерам для поддержки населения и застройщиков.
Аналитики сводятся во мнении, что позитивно на акции «Самолета» также повлияла новость о запуске программы обратного выкупа облигаций на сумму до ₽10 млрд и покупке 75,7% IT-компании «Клиентский сервис».
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что технически у акций «Самолета» есть краткосрочный потенциал роста к ₽1157, а котировки ЛСР могут подняться до ₽900.
Впрочем, волна роста в акциях всех застройщиков может быстро смениться существенной коррекцией при остановке общего подъема рынка, предупредил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Акции «Сургутнефтегаза»
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» по итогам торгов подорожали на 4,59%, до ₽25,045, войдя в число лидеров в составе индекса Мосбиржи. Одновременно с этим привилегированные акции компании снизились на 0,76%, до ₽57,835.
«Возможно, на фоне введения против компании санкций США, а также информации ЦБ о быстром сокращении валютных депозитов в российских банках, в очередной раз актуализировалась идея, что “Сургутнефтегаз” начнет инвестировать часть большого объема свободной ликвидности в иностранной валюте (так называемая кубышка), переводя ее в рубли», — предположил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин отметил, что рост без дополнительных новостей — это привычное явление для обыкновенных акций «Сургутнефтегаза», которое часто случалось в прошлом. По оценкам Карпунина, техническая картина для бумаг сейчас позитивная: следующие цели смещаются в диапазон ₽26−26,5.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽102,98, продать — по ₽103,04;
- Банк Казани (адреса можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102,99, продать — по ₽102,25.
Самые дешевые евро:
- Банк Казани (адреса можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽108,89, продать — по ₽107,5;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽109,7, продать — по ₽105,23.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,53, продать — по ₽14,42;
- Трансстройбанк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,55, продать — по ₽14,15.
Корпоративные события
«Полюс»: ВОСА. В повестке вопрос дробления акций.
Сбербанк: финансовые результаты по РСБУ за декабрь и 2024 год.
Другие важные события
ЦБ опубликует комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».
Еврозона: индекс потребительских цен, декабрь — 13:00 мск.
США: количество новостроек, декабрь — 16:30 мск.
США: промышленное производство, декабрь — 17:15 мск;
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2911,29 (-2,4%).
Индекс РТС: 895,83 (+2,84%).
S&P 500: 5937,34 (-0,21%).
Dow Jones Industrial Average: 43 153,13 (-0,16%).
NASDAQ Composite: 19 338,29 (-0,89%).