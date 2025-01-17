Российский рынок акций, бумаги застройщиков и «Сургутнефтегаз»: дайджест

Рынок акций вышел на полугодовые максимумы, но для дальнейшего подъема нужны новые драйверы, рассказал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. По его мнению, многие инвесторы могут перейти в режим ожидания, ведь в ближайшие недели в фокусе вновь будет геополитика, и этот фактор сейчас становится более важным, чем инфляция и денежно-кредитная политика. Наиболее вероятный сценарий — временный боковик вблизи 2850−2930 пунктов.