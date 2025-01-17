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Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз продукции животноводства из ЕС из-за угрозы распространения ящура, сообщило ведомство на своем сайте.

Источник: © РИА Новости

«Россельхознадзор, учитывая высокую контагиозность возбудителя и его устойчивость в окружающей среде, а также исходя из принципа предосторожности и с целью профилактики заноса возбудителя ящура, вводит с 20 января 2025 года запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза», — говорится в публикации.

Кроме того, ведомство приостановило сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и продукции животноводства из Евросоюза.

«Наиболее вероятным путем его возникновения (ящура. — Прим. ред.) является маршрут Украина — Польша — Германия», — уточнили в Россельхознадзоре.

Ведомство считает одной из причин появления ящура бесконтрольное движение скота и животноводческой продукции через Украину по территории ЕС.