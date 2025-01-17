Роскачество рассказало о планах производства игристого вина в России

Еще на продажи вина может влиять и время года. «За лето 2024 года в России было продано более 51,5 миллиона литров игристого вина и шампанского. Это сопоставимо с пиковыми продажами декабря — в течение этого месяца сейчас продается уже меньше 25% от всех объемов продаж категории, тогда как всего 10 лет назад этот показатель значительно превышал 80%», — заключила Латышева.