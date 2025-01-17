Роскачество рассказало о планах производства игристого вина в России

«Мы ожидаем, что в наступившем году объем производства игристых вин в России впервые в современной истории преодолеет планку в 200 миллионов литров», — рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева.
В центре также отметили, что рост ожидается во всех сегментах производства игристых вин, включая выдержанные классическим методом. Более того, объемы винограда будут перераспределяться в пользу игристого вина и тем самым замедлять рост производства тихого вина.
Кроме того, увеличение производства игристых и в какой-то степени тихих вин связывают и с более простой упаковкой. Эксперт отмечает, что в ближайшие 2−3 года до трети объема всего производства игристого вина будет выпускаться в удобной упаковке — жестяных банках, небольших бутылочках с винтовой пробкой. «Вино становится демократичней в связи с изменениями потребительского поведения. Небольшая упаковка быстрее охлаждается, ее проще взять с собой на пикник», — акцентировала она.
Эксперты Роскачества подчеркнули, что российские тихие белые и розовые вина будут постепенно замещать красные. Так, вино перестало быть исключительным напитком для обеда или ужина, где требуется гастрономическая пара. «Чаще бокал вина сопровождают легкие закуски, в винных барах это может быть просто небольшая тарелочка оливок. К такому стилю потребления больше подходят легкие вина, не слишком терпкие, не танинные», — сказала Латышева. Также белые и розовые вина содержат, как правило, меньше алкоголя.
Там также указывают, что в 2025 году ожидается рост производства российских сухих и полусухих вин из белых сортов винограда, например рислинг, совиньон блан, мускат, пино гри. Более того, ожидается и рост производства вина из самого массового по площади посадки сорта винограда — кокур.
Еще на продажи вина может влиять и время года. «За лето 2024 года в России было продано более 51,5 миллиона литров игристого вина и шампанского. Это сопоставимо с пиковыми продажами декабря — в течение этого месяца сейчас продается уже меньше 25% от всех объемов продаж категории, тогда как всего 10 лет назад этот показатель значительно превышал 80%», — заключила Латышева.