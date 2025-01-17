Росавтодор повышает тариф «Платона»

За счет внесения платы через государственную систему грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд на начало 2025 года более 300 миллиардов рублей, из них в 2024 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 52,627 миллиарда рублей, уточнили в Росавтодоре.