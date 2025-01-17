Росавтодор повышает тариф «Платона»

«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2025 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе “Платон” составит 3,34 рубля за километр пробега. Текущий размер платы — 3,05 рубля за километр пробега», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в системе «Платон» зарегистрированы свыше 861 тысячи грузоперевозчиков и более 1,915 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.
За счет внесения платы через государственную систему грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд на начало 2025 года более 300 миллиардов рублей, из них в 2024 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 52,627 миллиарда рублей, уточнили в Росавтодоре.
Эти средства позволили в прошлом году осуществить ремонт более 485 километров автомобильных дорог федерального значения в 28 регионах страны, а также обеспечить устройство слоев износа еще на 384 километрах этих дорог, добавили там.