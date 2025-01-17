Раскрыта польза для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа

«Закат для Норвегии — это рассвет для России… Призыв открыть трубы и ворота для дешёвого российского газа со временем будет становиться всё громче, поскольку цены на газ растут из-за сокращения добычи в Норвегии… Это создаёт предпосылки для более тесного сотрудничества с Россией и подбодрит дружественных по отношению к России политиков в таких странах, как Словакия и Венгрия», — заявил Шредер в интервью газете.