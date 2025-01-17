Как пишет британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD), поставки королевством нефти и газа, как ожидается, начнут сокращаться, поскольку нынешние власти Норвегии привержены идее прекращения добычи нефти и газа.
«Закат для Норвегии — это рассвет для России… Призыв открыть трубы и ворота для дешёвого российского газа со временем будет становиться всё громче, поскольку цены на газ растут из-за сокращения добычи в Норвегии… Это создаёт предпосылки для более тесного сотрудничества с Россией и подбодрит дружественных по отношению к России политиков в таких странах, как Словакия и Венгрия», — заявил Шредер в интервью газете.
По данным газеты, сокращение Норвегией поставок усилит влияние России на мировом газовом рынке, «представляя собой геополитический кошмар» для правительств по всей Европе.