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Раскрыта польза для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сокращение поставок Норвегией нефти и газа создаёт предпосылки для более тесного сотрудничества стран Европы с РФ, знаменуя собой «рассвет для России» на европейском нефтегазовом рынке, считает руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.

Источник: Reuters

Как пишет британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD), поставки королевством нефти и газа, как ожидается, начнут сокращаться, поскольку нынешние власти Норвегии привержены идее прекращения добычи нефти и газа.

«Закат для Норвегии — это рассвет для России… Призыв открыть трубы и ворота для дешёвого российского газа со временем будет становиться всё громче, поскольку цены на газ растут из-за сокращения добычи в Норвегии… Это создаёт предпосылки для более тесного сотрудничества с Россией и подбодрит дружественных по отношению к России политиков в таких странах, как Словакия и Венгрия», — заявил Шредер в интервью газете.

По данным газеты, сокращение Норвегией поставок усилит влияние России на мировом газовом рынке, «представляя собой геополитический кошмар» для правительств по всей Европе.