Путин призвал к «конкретным делам» в торговле с Ираном

«Смысл заключенного сегодня договора как раз в том и состоит, чтобы создать дополнительные условия, базовые дополнительные условия для развития торгово-экономических связей. Здесь, если сказать попроще, нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).