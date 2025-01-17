Путин призвал к «конкретным делам» в торговле с Ираном

«Смысл заключенного сегодня договора как раз в том и состоит, чтобы создать дополнительные условия, базовые дополнительные условия для развития торгово-экономических связей. Здесь, если сказать попроще, нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).
Россия и Иран в ходе визита Пазешкиана в Москву подписали договор о стратегическом партнерстве.
По словам российского президента, страны в состоянии преодолеть трудности, которые мешают им нарастить объем двухсторонней торговли.
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