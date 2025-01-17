Меньше — лучше: МЭА снизило прогноз роста поставок нефти в мире в 2025 году

Международное энергетическое агентство снизило прогноз предложения нефти в мире в этом году на 0,1 млн баррелей в сутки (б/с), до 1,8 млн б/с, говорится в отчете МЭА. Таким образом, по новому прогнозу организации, мировые поставки нефти в 2025 году составят 104,7 млн б/с, даже если ОПЕК+ сохранит свои добровольные сокращения, что на 1,7% выше оценки за 2024 год. Как такие прогнозы, а также антироссийские санкции отразятся на стоимости нефти и рубля — в материале «Известий».
Кратковременный эффект
Изменение прогноза МЭА никак не отразится на фундаментальной стоимости нефти и курсе рубля, вызвав лишь некоторые кратковременные эффекты на бирже, сказал «Известиям» научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин. В среднесрочной перспективе важен баланс спроса и предложения.
— Снижение объемов поставок может быть компенсировано падением спроса на нефть в текущем году вследствие некоторого замедления темпов роста мировой экономики и экономик некоторых крупных стран, главным образом Китая, — заметил эксперт.
С точки зрения России, основной риск заключается в падении физических объемов экспорта из-за санкций, что может оказывать дополнительное давление на рубль.
Оценка стоимости
Согласно прогнозам различных аналитических агентств, средняя цена нефти Brent в 2025 году ожидается в диапазоне $70−80 за баррель, сообщил «Известиям» основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Всемирный банк ожидает $73 за баррель, Еврокомиссия — $73,1 за баррель, а консенсус-прогноз аналитиков составляет $76 за баррель.
— Мои ожидания на текущий год — возможное снижение цен до $60 за баррель, — рассказал эксперт. — Курс рубля традиционно коррелирует с ценами на нефть, хотя эта зависимость в последние годы ослабла. Тем не менее более высокие, чем ожидается, цены на нефть могут поддержать рубль.
Пересмотр прогноза МЭА, по мнению эксперта, окажет лишь незначительное влияние на рынок нефти и курс рубля. На динамику будут сильнее влиять геополитическая ситуация, решения ОПЕК+ по объемам добычи и темпы роста мировой экономики.
Небольшое снижение прогноза предложения нефти уменьшит давление на цены, заявил «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Сократится сложившийся на рынке профицит, который возник при наращивании добычи не входящими в ОПЕК+ странами. Пересмотр объема предложения соответствует и логике снижения спроса со стороны Китая (относительно 2023 года).
Вероятно, по его словам, главный потребитель нефти в Азии — Китай — прошел пик спроса в 2023 году, и в 2025-м стремительно продолжит развитие альтернативной энергетики и стимулирование продаж гибридов и электромобилей. В то же время глобальный спрос, согласно прогнозу МЭА, всё же возрастет на 100 тыс. баррелей в день относительно предыдущего прогноза, до 1,05 млн б/с.
— Наши прогнозы средней стоимости нефти марки Brent на 2025−2026 годы не изменились: $70 и $75 за баррель соответственно. Текущий скачок цен связан с временными факторами: геополитикой и неопределенностью, вызванной санкциями в отношении российских нефтяных и транспортных компаний. Также мы сохраняем оценку дисконта Urals к Brent в размере $5 за баррель и прогнозы нефти Urals на уровне $65 и $70 за баррель на два указанных года соответственно, — отметил он.
Санкционное давление
Снижение объема дополнительного мирового предложения нефти в прогнозе МЭА на 2025 год на 0,1 млн баррелей в сутки — нематериальная техническая корректировка, на которой авторы не делают акцент в своем докладе, заметил в беседе с «Известиями» старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян. В нем пока не учитываются возможные последствия введенных 10 января санкций США, которые направлены на то, чтобы убрать с мирового рынка часть российского нефтяного экспорта.
— Причем точечный характер санкций, вероятно, был выбран специально, чтобы сократить предложение нефти именно на ту величину, которую мировой рынок может легко восполнить у других производителей — на 2025 год МЭА прогнозирует избыточное предложение нефти даже с учетом имеющих место добровольных ограничений в рамках ОПЕК+, — уточнил эксперт.
Таким образом, по его словам, авторы санкций, вероятно, предполагали избежать взрывного роста цен на нефть, чего сейчас и не происходит. Санкции на танкерный флот затрудняют обход этих ограничений, и мы видим, что уже сейчас покупатели из Китая и Индии заняты приобретением нефти у альтернативных поставщиков. Какая часть санкционного российского нефтяного экспорта сможет вернуться на рынок впоследствии, никому сейчас не известно, но однозначно можно сказать, что это является негативным фактором для курса рубля.
Данные о мировом спросе и предложении Международного энергетического агентства и ОПЕК традиционно имеют значимые расхождения — более 1 млн б/с, пояснила «Известиям» доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.
— МЭА подтверждает рост спроса в 2025 году на 1,06 млн б/с относительно 2024 года, что говорит об отсутствии тренда по глобальному вытеснению традиционных энергоносителей и замещению на альтернативную энергетику, — сказала она. — Январский отчет ОПЕК еще не вышел, но оценка мирового спроса на нефть этой организацией традиционно выше относительно прогнозов МЭА.
Участники мирового биржевого рынка, по ее словам, вряд ли отреагируют на отчет МЭА значимым изменением котировочных значений, основным фактором влияния на ценообразование нефти на текущий момент является деструктив санкционного давления, нарушающий сложившиеся цепочки поставок российской нефти на мировые рынки.
Накануне объявление очередного пакета санкций США против российской энергетики привело к стремительному росту нефтяных цен. В течение пары дней котировки марки Brent подскочили до $81 за баррель, что является максимумом за последние четыре месяца.
Новая политика.
В 2025 году снижения предложения на нефтяном рынке не произойдет, заявил «Известиям» главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. Прогнозируем прямо противоположную картину. Главная причина — Дональд Трамп и то, насколько аккуратно он будет исполнять предвыборные обещания.
— Избранный президент США посулил полную поддержку для отрасли со стороны властей для роста добычи. Так, снимется часть ограничений регуляторного характера, в том числе экологического, нефтедобытчики получат налоговые преференции для активации геологоразведки, а также заморозку роялти для недропользования на федеральных территориях, — пояснил он. — Этим самым США будут стремиться обрушить нефтяной рынок и не дать России получить запланированные нефтяные доходы.
Однако, по его словам, это палка о двух концах: нефть в США в основном сланцевая и на ее извлечение требуется больше издержек, чем во многих странах-экспортерах. Доход на уровне $40 за баррель не удовлетворит интересов нефтяных корпораций, и Трампу придется с этим разбираться дополнительно — возможно, за счет прямых дотаций из бюджета.
«Известия» направили запрос в Минэнерго, однако на момент публикации ответ получен не был.