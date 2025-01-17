Меньше — лучше: МЭА снизило прогноз роста поставок нефти в мире в 2025 году

Таким образом, по его словам, авторы санкций, вероятно, предполагали избежать взрывного роста цен на нефть, чего сейчас и не происходит. Санкции на танкерный флот затрудняют обход этих ограничений, и мы видим, что уже сейчас покупатели из Китая и Индии заняты приобретением нефти у альтернативных поставщиков. Какая часть санкционного российского нефтяного экспорта сможет вернуться на рынок впоследствии, никому сейчас не известно, но однозначно можно сказать, что это является негативным фактором для курса рубля.