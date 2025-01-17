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Кубанский «Агрокомплекс» может купить белгородского производителя птицы

Активы третьего по объему российского производителя курятины АО «Приосколье» (Белгородская область) могут перейти холдингу «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», владельцем которого является экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Об этом сообщают «Коммерсантъ» и «Ведомости» со ссылкой на источники на аграрном рынке.

Источник: Аргументы и факты

По данным источников изданий, сделка уже закрыта. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев в разговоре с «Ъ» отметил, что стоимость «Приосколья» может составлять около 50 млрд руб. Источники газеты «Ведомости» сообщили, что приобретение белгородской компании могло обойтись не менее чем в 30 млрд руб.

Источник «Коммерсанта» на аграрном рынке добавил, что холдинг может быть приобретен с большим дисконтом, так как основатель «Приосколья» Геннадий Бобрицкий является фигурантом уголовного дела. Кроме того, по словам источника «Ъ», акции «Приосколья» сейчас арестованы. В этом случае компанию можно будет продать только после снятия ареста, сказал газете руководитель практики банкротства компании «Митра» Антон Томилин.

«Приосколье» было учреждено в 2003 году на базе обанкротившейся птицефабрики. Сегодня в состав холдинга входят четыре завода по переработке мяса птицы и 16 откормочных площадок мощностью 430 тыс. т в год. По данным СПАРК, выручка группы компаний в 2023 году составила 57,1 млрд руб., а чистая прибыль — 15,5 млрд руб. По данным Национального союза птицеводов, холдинг занимает третье место по объему производства мяса бройлеров в России.

АО «Фирма “Агрокомплекс” им. Н. И. Ткачева» учреждено в 1993 году. Предприятие специализируется на ведении смешанного сельского хозяйства. Агрохолдинг владеет несколькими десятками сельскохозяйственных компаний на территории Краснодарского края и Ростовской области. По собственным данным компании, в 2023 году фирма получила выручку от продажи в размере 84,5 млрд руб., что на 7,1% выше, чем в 2022 году. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 13,855 млрд руб., что на 29,7% больше в сравнении с показателями 2022 года.