Кубанский «Агрокомплекс» может купить белгородского производителя птицы

АО «Фирма “Агрокомплекс” им. Н. И. Ткачева» учреждено в 1993 году. Предприятие специализируется на ведении смешанного сельского хозяйства. Агрохолдинг владеет несколькими десятками сельскохозяйственных компаний на территории Краснодарского края и Ростовской области. По собственным данным компании, в 2023 году фирма получила выручку от продажи в размере 84,5 млрд руб., что на 7,1% выше, чем в 2022 году. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 13,855 млрд руб., что на 29,7% больше в сравнении с показателями 2022 года.