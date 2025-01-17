Кинулись в соцсети: мошенники перешли из интернета в мессенджеры

Новый год в Рунете начался достаточно спокойно, рассказал «Известиям» руководитель проектов Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков. С 1 по 14 января в рамках проекта «Доменный патруль» было зафиксировано всего 1,2 тыс. обращений о неправомерном использовании доменов, тогда как за аналогичный период 2024 года — 2,1 тыс. Злоумышленники фактически перешли из российского сегмента интернета в социальные сети и мессенджеры. Чаще всего в праздничные дни мошенники использовали знакомые схемы: голосования с целью взлома аккаунтов в Telegram, продажу поддельных билетов на елки и концерты, а также мошенничества в банковской сфере, добавил он.