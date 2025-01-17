ЕС сократил импорт российского СПГ почти на пятую часть

Больше всего российского сжиженного газа в ноябре импортировала Франция — на 240,5 миллиона евро, что на треть меньше, чем в октябре и на 8% меньше, чем год назад. Следом расположилась Испания с 232,6 миллиона евро, сократившая импорт за месяц на две трети и за год — на 11%. В тройку также вошли Нидерланды с 103,9 миллиона евро, которые импортировали на 11% больше, чем в октябре и на 12% меньше, чем год назад.