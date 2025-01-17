CNN Türk узнал о выпуске трудноотличимого поддельного золота в Турции

По его словам, злоумышленники обманывают также и ювелиров. В связи с этим торговцам пришлось разработать способ защиты — когда мошенник приходит в магазин, его снимают на фото или видео, а затем отправляют в группу с другими торговцами, чтобы они могли заранее узнать мошенника.