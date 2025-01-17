Цифра в законе: проект о едином QR-коде Госдума рассмотрит в январе

В документе совета Госдумы говорится, что в парламенте уже установили ответственный комитет для этого документа, а также направили его на отзыв в правительство до 16 января. Кроме того, в бумагах совета нижней палаты упоминается, что уже в январе проект следует подготовить для рассмотрения в первом чтении. Основной автор инициативы — Анатолий Аксаков — сказал «Известиям», что «ориентировочно документ рассмотрят в этот период». По его словам, ЦБ и правительство готовятся официально поддержать законопроект и прописанные в нем новые обязательства для торговли.