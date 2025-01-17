Цифра в законе: проект о едином QR-коде Госдума рассмотрит в январе

До конца текущего месяца Госдума должна в первом чтении рассмотреть законопроект о едином QR-коде, выяснили «Известия». Он позволит осуществлять покупки с помощью цифрового рубля: документ обязывает федеральную розницу начать принимать новый вид нацвалюты уже с 1 июля. Об этом говорится в бумагах совета Госдумы, с которыми ознакомилась редакция. Тем временем думский же комитет по защите конкуренции уже подготовил негативный отзыв на проект коллег. В нем депутаты раскритиковали предложение передать создание единого QR-кода Национальной системе платежных карт. Конституция РФ «не допускает экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию», отметили парламентарии. В том, как изменит рынок это нововведение и что о нем думают в бизнес-сообществе, разбирались «Известия».
Что такое цифровой рубль
В конце 2024 года глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков вместе с группой депутатов и сенаторов внес в Госдуму законопроект о введении в РФ единого QR-кода, с его помощью россияне смогут оплачивать покупки цифровым рублем, его должна создать Национальная система платежных карт (НСПК). Проект устанавливает основные правила хождения нового вида платежных средств в стране, а также обязывает крупную федеральную торговлю начать с ним работать. По задумке авторов инициативы, это должно случиться уже с 1 июля 2025 года.
В документе совета Госдумы говорится, что в парламенте уже установили ответственный комитет для этого документа, а также направили его на отзыв в правительство до 16 января. Кроме того, в бумагах совета нижней палаты упоминается, что уже в январе проект следует подготовить для рассмотрения в первом чтении. Основной автор инициативы — Анатолий Аксаков — сказал «Известиям», что «ориентировочно документ рассмотрят в этот период». По его словам, ЦБ и правительство готовятся официально поддержать законопроект и прописанные в нем новые обязательства для торговли.
— Наши инициативы направлены на то, чтобы установить равные условия для всех участников рынка, этого можно добиться с помощью использования единого QR-кода. Сейчас крупные участники рынка фактически монополизировали такую услугу, как оплата товаров с помощью кода. Она устроена таким образом, что человек использует только разработку конкретной организации, уже не прибегая к другим аналогам, — пояснил он. — Более того, некоторые банки берут своеобразную комиссию с торговли за использование их QR-кодов. Единый механизм позволит рознице экономить в этом случае и на эквайринге.
В пояснительной записке отмечается, что единый QR-код "сократит издержки участников финансового рынка, торгового-сервисных предприятий, а также обеспечит бесперебойность операций по оплате цифровыми рублями.
Справка «Известий»
Цифровой рубль — новое платежное средство в форме электронного кода, он появится в стране с середины лета. Операции с ним можно будет осуществлять также, как переводы в онлайн-режиме: люди должны будут сначала открыть электронный кошелек в приложении банка, потом совершить операцию. Ранее в ЦБ говорили, что цифровой рубль — современное платежное средство, которое удовлетворяет потребности людей и бизнеса.
Какие замечания поступили к законопроекту
Законопроект об универсальном QR-коде уже успел получить негативный отзыв от коллег из комитета Госдумы по защите конкуренции. Депутатов смутило, что НСПК получает исключительные право по созданию универсального QR-кода. При этом Конституция РФ «не допускает экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию», отмечается в документе. «Указанные положения законопроекта вступают в противоречие с указанными выше конституционными положениями, основополагающими принципами государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольным законодательством», — отмечается в отзыве.
Такой подход, по мнению членов комитета, закроет рынок для других игроков, чем навредит отрасли и ее развитию, например, в части создания новых платежных сервисов, также сказано там. Люди же лишатся возможности выбирать выгодные для себя продукты, уверены в комитете.
Там готовы поддержать проект, если авторы исключат эти положения из документа уже ко второму чтению.
Сама по себе позиция регулятора, заключающаяся в том, что код должен создать только НСПК, изначально была похожа на своего рода «рыночный ультиматум», отметил «Известиям» независимый эксперт, экономист Андрей Бархота. Поэтому неслучайно крупнейшие банки в сентябре 2024-го сформировали объединение для создания альтернативного единого QR-кода — в него вошли Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк. Участие в объединении открытое и равное для всех участников, как текущих, так и будущих.
Объединение намерено создать единый QR-код на базе уже существующей технологии Multi QR, это более оптимальный путь для такого сервиса. Банкам не придется формировать под него новую инфраструктуру. Такое решение не означает отказ от той или иной платформы, продукты НСПК и банков могут работать параллельно. Правильнее допустить сосуществование двух QR-кодов, считает Андрей Бархота.
Единый QR-код от НСПК, защищенный от рыночной конкуренции административными мерами, приведет к монополизации этого сегмента платежей, предположил в разговоре с «Известиями» и управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. При этом развитие таких расчетов заморозится, а инвестиции крупнейших банков в собственные платежные решения могут просто обесцениться, добавил Андрей Бархота. Кроме того, участники платежного рынка рискуют потерять и заметную часть комиссионных доходов, согласен зампред правления банка «Финам» Александр Непорожний. По его словам, это приведет к корректировке стоимости акций банков из числа публичных компаний.
«Известия» направили запросы в ФАС, Минфин, Минпромторг, Ассоциацию банков, НСПК и в крупные банки.
Кто поддержал новое платежное средство и единый код
В ЦБ «Известиям» сказали, что поддерживают внесенный в Госдуму законопроект, он предусматривает, что универсальный QR-код станет обязательным. Документ также определяет сроки для банков и торговых предприятий, когда они должны начать принимать цифровые рубли, добавили там.
— Предварительные итоги пилотирования показывают, что и системно значимые банки, и крупнейшие торговые предприятия в состоянии исполнить положения рассматриваемого законопроекта в предлагаемый срок, — отметили в Центробанке.
«Почта Банк» также поддержал законопроект Анатолия Аксакова. При этом там отметили, что есть риски: торговые точки должны подготовить всю необходимую инфраструктуру в короткий срок, ведь работа банков-эквайеров изменится, плюс магазинам нужно будет установить оборудование для отображения единого QR.
ВТБ поддерживает проект по созданию в РФ универсального QR-кода и принимает в нем активное участие, сказали «Известиям» в финансовой организации.
— В сентябре 2024 года мы досрочно запустили универсальный QR-код в своем приложении в рамках пилотного проекта. Розничные клиенты банка и сейчас могут оплачивать товары и услуги через СБП с помощью универсального QR-кода в магазинах, которые перешли на обновленный формат, — отметили там.
Чтобы внедрение единого QR-кода было эффективным и плавным, участникам розничной торговли необходим переходный адаптационный период как минимум в течение двух лет, отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
— Отсрочка нужна для разработки программного обеспечения, которое обеспечит переводы денежных средств с высоким уровнем надежности и безопасности. Также необходимо время, чтобы провести тестирование нового ПО и обучить персонал, — пояснил эксперт.
АКОРТ уже направила в Минпромторг предложение о переносе срока внедрения единого QR-кода в торговых сетях с 1 июля 2025 года на 1 июля 2027-го.