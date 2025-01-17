Брокер Райффайзенбанка повысит комиссию за покупку бумаг на бирже до 3%

«Райффайзен Инвестиции» с 3 февраля повысит комиссию за сделки с акциями, облигациями (без учета НКД), депозитарными расписками, ETF и фондами на бирже до 3%, следует из обновленной редакции регламента брокерского обслуживания. До этого комиссия по сделкам с инструментами составляла 1,9%. За продажу ценных бумаг комиссия осталась прежней — 0,05% от сделки.