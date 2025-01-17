Брокер Райффайзенбанка повысит комиссию за покупку бумаг на бирже до 3%

«Райффайзен Инвестиции» с 3 февраля повысит комиссию за сделки с акциями, облигациями (без учета НКД), депозитарными расписками, ETF и фондами на бирже до 3%, следует из обновленной редакции регламента брокерского обслуживания. До этого комиссия по сделкам с инструментами составляла 1,9%. За продажу ценных бумаг комиссия осталась прежней — 0,05% от сделки.
С начала февраля банк также прекратит на неопределенный срок принимать и исполнять поручения по сделкам РЕПО с центральным контрагентом (ЦК) сроком на один день.
В начале августа управляющая компания «Райффайзен Капитал» (входит в группу российского Райффайзенбанка) сообщила о том, что закроет все биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы), которыми управляла. Расформирование БПИФов началось в конце сентября. Позднее «Райффайзен Инвестиции» установил запрет на покупку и продажу юаней в валютной секции Мосбиржи.
Брокер Райффайзенбанка с 26 июля прошлого года приостановил возможность открывать новые брокерские счета розничным инвесторам. В компании сообщили, что это связано с сокращением операций на российском рынке, которое было утверждено на уровне группы RBI.
Райффайзенбанк с 10 июня остановил отправку переводов в долларах для всех клиентов. Банк прекратил проводить долларовые переводы клиентов из-за действий банков-корреспондентов, повлиять на которые организация не может.
В апреле ЕЦБ усилил давление на европейские банки, «дочки» которых продолжают работу в России. Тогда европейский регулятор обозначил параметры для сокращения бизнеса RBI: кредитный портфель организации в России к 2026 году должен сократиться на 65% по сравнению с показателем на конец третьего квартала 2023-го (€6,3 млрд).