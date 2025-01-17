Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бразилия в 2024 году поставила на зарубежные рынки рекордный объем кофе

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Бразилия по итогам прошлого года поставила на зарубежные рынки рекордный объем кофе, нарастив его на 28,5% по сравнению с 2023 годом и увеличив на 12,8% к историческому максимуму 2020 года, говорится в материалах Бразильской кофейной ассоциации, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«С учетом показателей за последний месяц года Бразилия побила годовой рекорд по экспорту в 2024 году, поставив 50,443 миллиона мешков кофе в 116 стран, нарастив объемы на 28,5% по сравнению с 2023 годом и на 12,8% — с историческим максимумом 2020 года,», — сообщает ассоциация.

Этому результату способствовали рекордные поставки сортов арабики, которые выросли на 20% по сравнению с 2023 годом, и робусты, которые увеличились на 98% в годовом сравнении.

За 2024 год страна отгрузила 36,96 миллиона мешков арабики. Это самый большой объем в истории страны — по итогам прошлого года на этот сорт пришлось 73,2% всего экспорта. Оставшийся объем пришелся на робусту.