Бразилия в 2024 году поставила на зарубежные рынки рекордный объем кофе

«С учетом показателей за последний месяц года Бразилия побила годовой рекорд по экспорту в 2024 году, поставив 50,443 миллиона мешков кофе в 116 стран, нарастив объемы на 28,5% по сравнению с 2023 годом и на 12,8% — с историческим максимумом 2020 года,», — сообщает ассоциация.
Этому результату способствовали рекордные поставки сортов арабики, которые выросли на 20% по сравнению с 2023 годом, и робусты, которые увеличились на 98% в годовом сравнении.
За 2024 год страна отгрузила 36,96 миллиона мешков арабики. Это самый большой объем в истории страны — по итогам прошлого года на этот сорт пришлось 73,2% всего экспорта. Оставшийся объем пришелся на робусту.