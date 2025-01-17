Бразилия в 2024 году поставила на зарубежные рынки рекордный объем кофе

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Бразилия по итогам прошлого года поставила на зарубежные рынки рекордный объем кофе, нарастив его на 28,5% по сравнению с 2023 годом и увеличив на 12,8% к историческому максимуму 2020 года, говорится в материалах Бразильской кофейной ассоциации, с которыми ознакомилось РИА Новости.