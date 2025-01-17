Бизнес предложил убрать «неопределенность» в спорах по приватизации 90-х

В любых делах с участием государственных органов сегодня встает вопрос о том, как считать срок исковой давности, говорит советник Orchards Азат Ахметов. Суды исчисляют срок исковой давности с момента окончания проверки и фактического обнаружения текущим руководством госоргана основания для обращения с иском в суд. «Эта проблема касается не только исков прокуратуры. Она крайне распространена, например, и в исках об изъятии земель лесного фонда, в которых срок давности также считают с момента, когда Рослесхоз провел проверку и обнаружил факты наложений лесов на участки иных категорий, которые десятилетиями стоят на кадастровом учете и права на которые учтены в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости)», — подчеркивает он.