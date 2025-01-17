Белоруссия повысит тарифы на транспортировку нефти с 1 февраля

Документ утверждает новые тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию республики и для внутреннего потребления.
Согласно постановлению, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам белорусского предприятия «Гомельтранснефть Дружба» по направлению «Унеча (Высокое) — Адамова Застава» составит 698,48 российского рубля за тонну нетто, по направлениям «Унеча (Высокое) — Броды» и «Унеча (Высокое) — граница Республики Беларусь и Украины» — 239,52 российского рубля.
Помимо этого установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам компании «Гомельтранснефть Дружба» на территории республики при осуществлении расчетов в белорусских рублях. Эти тарифы увеличены примерно на 11 процентов.
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2025 года.