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Белоруссия повысит тарифы на транспортировку нефти с 1 февраля

МИНСК, 17 янв — РИА Новости. Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории на 11 процентов, говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Источник: © РИА Новости

Документ утверждает новые тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию республики и для внутреннего потребления.

Согласно постановлению, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам белорусского предприятия «Гомельтранснефть Дружба» по направлению «Унеча (Высокое) — Адамова Застава» составит 698,48 российского рубля за тонну нетто, по направлениям «Унеча (Высокое) — Броды» и «Унеча (Высокое) — граница Республики Беларусь и Украины» — 239,52 российского рубля.

Помимо этого установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам компании «Гомельтранснефть Дружба» на территории республики при осуществлении расчетов в белорусских рублях. Эти тарифы увеличены примерно на 11 процентов.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2025 года.