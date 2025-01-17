Белоруссия повысит тарифы на транспортировку нефти с 1 февраля

Помимо этого установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам компании «Гомельтранснефть Дружба» на территории республики при осуществлении расчетов в белорусских рублях. Эти тарифы увеличены примерно на 11 процентов.