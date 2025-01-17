Bank of America назвал 7 возможных сюрпризов для инвесторов в 2025 году

Есть множество факторов, которые могут удивить инвесторов в 2025 году, вызвав значительные колебания на рынках. В недавней записке для клиентов стратеги Bank of America представили несколько прогнозов, которые могут нарушить стабильность на рынках. Аналитики пояснили, что сценарии не основаны на исследованиях банка, но это «противоречивые возможности», которые некоторые инвесторы, возможно, не учли. Выдержки из обзора приводит Business Insider.
1. Индекс S&P 500 вырастет более чем на 20% третий год подряд
Пока Уолл-стрит ожидает более умеренные результаты для S&P 500 с целевым значение на уровне 6539 пунктов, что предполагает рост на 8% в 2025 году. Аналитики Bank of America прогнозируют, что индекс завершит год на уровне 6666 пунктов. Тем не менее нельзя исключать, что в 2025 году он прибавит еще более 20%, показав самый продолжительный рост со времен эпохи доткомов.
2. Эффект от тарифной политики Дональда Трампа
В банке считают, что тарифная политика избранного президента США Дональда Трампа может успешно сократить профицит торгового баланса других стран, что приведет к ряду положительных изменений в США. Среди них — сокращение дефицита торгового баланса, увеличение производства, а также рост заработных плат и занятости.
Стратеги добавили, что курс доллара США по отношению к валютам-конкурентам станет важным индикатором для оценки влияния тарифов.
3. Департамент по достижению госэффективности (DOGE) США будет способствовать инвестиционному буму
Дональд Трамп на посту президента США планирует создать Департамент эффективности государственного управления (DOGE) в США, руководить которым будут предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами. В Bank of America посчитали, что усилия по улучшению эффективности правительства приведут к снижению регулирования, это может способствовать росту капитальных затрат среди компаний.
4. У ИИ закончатся данные для обучения
Энтузиазм по поводу искусственного интеллекта может угаснуть, если данные для обучения иссякнут. Эксперты со ссылкой на прогноз Epoch AI говорят, что тексты для тренировки моделей ИИ могут закончиться к концу этого года. Вместе с этим оптимизм инвесторов может угаснуть, если прибыль технологических компаний не оправдает ожиданий.
5. Бунт на рынке облигаций
Инвесторы в облигации, особенно домохозяйства США, могут полностью отказаться от покупки долговых ценных бумаг США, утверждают стратеги BofA. Это в свою очередь может вызвать распродажи на рынке. Аналитики отмечают, что инвесторы уже выражали обеспокоенность по поводу растущего уровня долга США. Общий госдолг, по оценкам Bank of America, может достичь $40 трлн в первые 100 дней президентства Дональда Трампа.
6. Глобальное отключение интернета
Мир рискует столкнуться с глобальными отключениями интернета, если подводные кабели выйдут из строя. Эти кабели поддерживают почти весь глобальный поток данных и отвечают за передачу финансовых транзакций на сумму около $10 трлн каждый день, отметили в банке. Эксперты считают, что перерезание кабеля может привести к полному отключению ключевой цифровой инфраструктуры.
7. Отключения электричества обойдутся в $600 млрд
Уязвимости в электросетях США могут привести к большему числу отключений электричества. В банке считают, что стареющая инфраструктура может увеличить ожидаемые потери экономики от перебоев в четыре раза в течение следующего десятилетия. «Несколько сильных бурь и накопленные ошибки в управлении могут привести к потерям в $600 млрд за год из-за сбоя в сети (2% от ВВП)», — добавили в Bank of America.
Это не единственные потрясения, с которыми могут столкнуться инвесторы. В декабре «шокирующие прогнозы» для мировой экономики представил Saxo Bank. Речь идет о событиях, недооценка которых может быть разрушительной, а их последствия — шокирующими для общества. Среди таких событий в 2025 году датский банк назвал рост крипторынка в четыре раза и падение доллара на 20% к основным валютам, рост почти в два раза капитализации NVIDIA за счет выпуска инновационного чипа, укрепление юаня и более высокие цены на сырьевые товары во всем мире.