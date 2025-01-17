Bank of America назвал 7 возможных сюрпризов для инвесторов в 2025 году

Это не единственные потрясения, с которыми могут столкнуться инвесторы. В декабре «шокирующие прогнозы» для мировой экономики представил Saxo Bank. Речь идет о событиях, недооценка которых может быть разрушительной, а их последствия — шокирующими для общества. Среди таких событий в 2025 году датский банк назвал рост крипторынка в четыре раза и падение доллара на 20% к основным валютам, рост почти в два раза капитализации NVIDIA за счет выпуска инновационного чипа, укрепление юаня и более высокие цены на сырьевые товары во всем мире.