Запретительная стоимость: выдача потребкредитов сократилась почти наполовину

Количество выданных потребительских кредитов в декабре 2024 года сократилось на 49,7% по сравнению с январем 2024 года и составило 1,42 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро. Насколько охлажден рынок необеспеченного кредитования и каким будет объем потребкредитования в 2025 году — в материале «Известий».
Прекращение роста
Сравнивать январь с декабрем не совсем корректно, поскольку присутствует ярко выраженная сезонность, заметил в беседе с «Известиями» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.
— Если считать в выдаче денежных средств, то, например, в декабре 2024 года выдачи составили 181 млрд рублей — снижение на 58% по сравнению с декабрем 2023 года. К январю 2024 года снижение составило 52%, — отметил эксперт. — Тем не менее тренд на серьезное охлаждение кредитования наметился уже осенью.
Полная стоимость кредита стала запретительной — около 33% на сумму кредита до 300 тыс. рублей для зарплатных клиентов, подчеркнул Илья Федоров. Ранее такие ставки были по кредитным картам. Фактически портфель банков по необеспеченным кредитам прекратил рост к концу года, выдачи примерно стали равны погашениям.
— В первом полугодии тенденция сохранится особенно на фоне замедления роста номинальных заработных плат, — считает он. — Потенциальное снижение ключевой ставки во втором полугодии несколько улучшит ситуацию с кредитованием.
В условиях высокой ключевой ставки мы видим повышение ставок на кредитные продукты, а также рост показателя ПСК (за 2024 год он вырос на 4 п.п., с 30 до 34%), сказал «Известиям» директор кредитного направления в финансовом маркетплейсе «Сравни» Магомед Гамзаев.
— В декабре 2024-го мы отмечали снижение количества выданных кредитов на 36% к январю 2024 года. При этом мы зафиксировали рост заявок на получение кредитования в 2,5 раза в декабре 2024 года по отношению к январю 2024 года. Частично потребность в кредитных средствах закрывают МФО: за прошлый год рост оформлений микрозаймов составил 36%, — отметил он. — Этот финансовый инструмент становится популярным в том числе среди клиентов с высоким уровнем дохода.
В 2025 году, по его словам, сегмент розничного кредитования будет развиваться в зависимости от показателя ключевой ставки и других регуляторных практик ЦБ. Банки продолжат соблюдать строгую риск-политику по отношению к заемщикам. Сейчас всем потенциальным заемщикам необходимо следить за показателем кредитного рейтинга и в целом за своим финансовым потенциалом.
Двукратное замедление
Темп прироста портфеля необеспеченных потребительских кредитов в 2025 году относительно предыдущего года покажет не менее чем двукратное замедление, сказал «Известиям» управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
— По итогам года следует ожидать остаток задолженности порядка 15,4−15,6 трлн рублей. Высокие ставки охладили потребительское кредитование, — уверен он. — Сейчас в лучшем случае одобряется только половина заявок на кредиты, а возможно, уже и меньше. Также банки все чаще срезают одобряемые суммы относительно первоначально запрошенных заемщиками.
Очевидно, что кредитные рынки охлаждаются не просто так, а для достижения конкретных целей, основные из которых — замедление инфляции и недопущение критического роста долговой нагрузки граждан, а еще лучше формирование предпосылок для ее оптимизации, пояснил эксперт. И движение в этом направлении пока можно охарактеризовать как очень неуверенное.
— Соответственно, и охлаждение кредитования не следует рассматривать как случившееся событие, за которым сразу последует восстановительный рост. В действительности это длительный процесс, — добавил Юрий Беликов.
Охлаждение не случайно и ожидаемо, согласился к.э.н., доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Даниил Петухов. При существующей процентной ставке по-другому и быть не могло, на мой взгляд. Что же касается прогноза на 2025 год, то при сохранении ставки ситуация заморозится на нынешнем уровне или даже будет небольшое оживление. Если же ставку продолжат повышать, то и текущая тенденция охлаждения рынка потребкредитования сохранится.
Меры регулятора в форме макропруденциальных лимитов и надбавок к коэффициентам риска в сочетании с имеющимся уровнем запаса банков по достаточности капитала, а также высокими кредитными ставками заметно охладили сегмент потребительского кредитования, сообщил «Известиям» директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.
— Прирост банковских портфелей за 2024 год составил около 10%, что значительно ниже показателей 2023 года. При сохранении текущих предпосылок мы ожидаем, что рост объема потребительских кредитов в текущем году не превысит 10%, — считает эксперт.
Время на размышление
Ранее Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к рекламе потребительских кредитов (займов) и обязывающий использовать в ней предупреждающие фразы. Он направлен на сокращение объема импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий для заемщика и его семьи.
В частности, новый закон обязывает в рекламе о предоставлении потребительского кредита (займа) призывать к изучению всех его условий и ознакомлению с ними на официальном сайте кредитора. В случае невозможности указания на соответствующий раздел сайта реклама должна содержать все условия, влияющие на полную стоимость кредита или займа.
Кроме того, комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении «периода охлаждения» по потребительским кредитам и займам в целях защиты граждан от финансовых мошенников. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 14 января, а на поправки к нему отвести один день.
Законопроект внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он обязывает кредитные и микрофинансовые организации (МФО) выдавать гражданам потребительские кредиты и займы с отсрочкой минимум 4 часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей и минимум 48 часов — для сумм свыше 200 тыс. рублей.
Минфин перенаправил запрос «Известий» в ЦБ, но на момент публикации ответ получен не был.