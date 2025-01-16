Запретительная стоимость: выдача потребкредитов сократилась почти наполовину

— В декабре 2024-го мы отмечали снижение количества выданных кредитов на 36% к январю 2024 года. При этом мы зафиксировали рост заявок на получение кредитования в 2,5 раза в декабре 2024 года по отношению к январю 2024 года. Частично потребность в кредитных средствах закрывают МФО: за прошлый год рост оформлений микрозаймов составил 36%, — отметил он. — Этот финансовый инструмент становится популярным в том числе среди клиентов с высоким уровнем дохода.