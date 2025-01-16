ВТБ сообщил о рекордном спросе на депозиты в декабре 2024 года

«Декабрь 2024 года показал абсолютный рекорд по привлечению средств населения для ВТБ. Портфель классических розничных сбережений банка в этом месяце увеличился на рекордные 895 млрд рублей, рост по отношению к ноябрю составил 9,2%, а по сравнению с декабрем 2023 года — в полтора раза», — говорится в сообщении кредитной организации.
Сбережения в национальной валюте выросли за прошедший год почти на 60% — до 9,9 трлн рублей. В 2025 году ВТБ прогнозирует их рост еще на треть, до 13,3 трлн рублей.
Ранее, 13 января, экс-замминистра экономики, доктор экономических наук Алексей Ведев сообщил, что ставки по депозитам для населения снизили 10 из 20 крупнейших российских банков. Об этом свидетельствуют данные финансовых маркетплейсов. В среднем вклады стали менее выгодными на 0,5%. Наибольшее снижение ставок зафиксировано в следующих банках: Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, банк «Дом.РФ» и банк «Санкт-Петербург».
В Центральном банке РФ 14 января сообщили, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках России в третьей декаде декабря снизилась до 21,69%.
Совет директоров Центробанка 25 октября прошлого года поднял ключевую ставку до 21%. Затем, 19 ноября, глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что, если Россия не столкнется с дополнительными экономическими шоками, в 2025 году ЦБ сможет начать снижение ключевой ставки.