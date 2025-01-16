В России знак Rossiano для кофе зарегистрировали под пиво

Торговая марка была зарегистрирована 10 января. Заявка была подана и одобрена также в отношении товаров и услуг 29-го и 31-го классов МКТУ (продовольственные товары животного происхождения и другая сельскохозяйственная продукция). Срок действия исключительного права на товарный знак — до февраля 2033 года. В торговой марке используется сочетание черного, белого и серого цветов.
Выход компании на рынок пива под таким брендом не исключен, заявил «РБК Вино» замруководителя юридической компании «Ваш Патент», патентный поверенный и представитель интересов «Россиано» в суде Алексей Робинов. «Планы есть. Необязательно же сразу же все товары использовать. Планируется целая линейка продукции под этим обозначением», — сказал Робинов.
По данным «РБК Компании», общество с ограниченной ответственностью «Россиано» было зарегистрировано в 2016 году в Москве. Генеральным директором и учредителем компании является Сергей Бондарь. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями.
Как указано на сайте компании, впервые она подала заявку на регистрацию торговой марки Rossiano в Роспатент в ноябре 2016 года со словесным обозначением «Rossiano» в отношении других товаров и услуг — 30-го (Кофе, чай, какао), 35 (Реклама, управление и органиазация бизнеса) и 43-го (Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками) классов МКТУ. Первый раз ведомство отказало в регистрации знака, мотивируя тем, что словесный элемент Rossiano «переводится с португальского языка как “российский”, “россиянин” и тем самым указывает на национальную принадлежность товаров и услуг». Компания, не согласившись с таким решением, обратилось в суд, который обязал Роспатент повторно рассмотреть заявку компании. Дальнейшие споры затянулись на несколько лет, за это время Федеральная служба по интеллектуальной собственности четыре раза пересматривала решение экспертизы. В 2023 году производитель получил разрешение.
В 2016 году Дмитрий Медведев, на тот момент глава правительства, в ходе церемонии подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительственного совета пошутил о том, что кофе американо нужно переименовать в «русиано».
После этого в Роспатент поступило несколько заявок на регистрацию товарного знака «Русиано» для черного русского кофе. Документы были поданы столичными ООО «ФэшнТВ» (телеканал «Fashion TV Network») и ООО «Айпэкс груп», а также рекламной компанией ООО «Трц Сервис» из Екатеринбурга. Среди обозначений встречаются «Русиано» и «Rusiano», «Руссиано» и «Russiano», «Руссианская» и «Russianskaya», а также «Капуттино» и «Caputtino».
В 2014 году некоторые кафе в Крыму изменили название кофе американо на «россияно» и «крымский». В одном из кофе-автоматов название кнопки «американо» (Americano) изменили на «россияно» (Russiano).