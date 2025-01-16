В России знак Rossiano для кофе зарегистрировали под пиво

Как указано на сайте компании, впервые она подала заявку на регистрацию торговой марки Rossiano в Роспатент в ноябре 2016 года со словесным обозначением «Rossiano» в отношении других товаров и услуг — 30-го (Кофе, чай, какао), 35 (Реклама, управление и органиазация бизнеса) и 43-го (Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками) классов МКТУ. Первый раз ведомство отказало в регистрации знака, мотивируя тем, что словесный элемент Rossiano «переводится с португальского языка как “российский”, “россиянин” и тем самым указывает на национальную принадлежность товаров и услуг». Компания, не согласившись с таким решением, обратилось в суд, который обязал Роспатент повторно рассмотреть заявку компании. Дальнейшие споры затянулись на несколько лет, за это время Федеральная служба по интеллектуальной собственности четыре раза пересматривала решение экспертизы. В 2023 году производитель получил разрешение.