Страховое возмущение: бизнесу запретят навязывать дополнительные услуги

Также там отметили, что с 21 января 2024 года начал действовать закон о расчете полной стоимости кредита (ПСК). Он обязал банки включать в ПСК все расходы заемщика, которые являются условием для получения кредита. То есть в ПСК должны быть указаны все дополнительные платежи, которые раньше оставались за скобками (страховки, комиссии от продажи прочих услуг и так далее). Кроме того, информация о процентных ставках по кредиту или займу, которая представлена в офисах, на сайте или в мобильном приложении кредитора, должна размещаться вместе с данными о диапазоне ПСК.