Страховое возмущение: бизнесу запретят навязывать дополнительные услуги

Бизнесу запретят навязывать дополнительные услуги. Речь идет об автоматической страховке при покупке авиа- и ж/д билетов, страховке при оказании банковских услуг, коммунальных услуг, в том числе когда в них автоматически включается оплата кабельных каналов, услуг консьержа и так далее. Такой законопроект правительства Госдума может принять в первом чтении уже 28 января, выяснили «Известия».
Как граждане смогут отказаться от навязанных услуг
Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект правительства, запрещающий бизнесу навязывать платные услуги населению. Речь прежде всего идет о страховках при покупке авиа- и ж/д билетов, медицинских услуг при наличии у гражданина полиса ОМС, при оплате ЖКХ и покупке машины. Документ депутаты планируют рассмотреть в первом чтении 28 января, выяснили «Известия», ознакомившись с планом работы нижней палаты парламента.
Эту информацию подтвердили в профильном комитете по промышленности и торговле, где сообщили, что на инициативу кабмина уже поступают положительные отзывы регионов. В частности, голоса в поддержку уже отдали заксобрания Нижегородской, Астраханской областей, Коми и Кабардино-Балкарии.
Законопроект был внесен в Госдуму 4 декабря. В пояснительной записке, которая есть у «Известий», кабмин сообщает, что решение проблемы навязывания потребителю товаров (работ, услуг) за отдельную плату имеет большое общественное и социальное значение, так как подобные действия зачастую основаны на манипулировании и угрозах гражданам, которые в случае отказа рискуют оказаться без необходимых им товаров.
Как уточняют в правительстве, одной из самых распространенных недобросовестных стала практика, когда компании при продаже авиа- и ж/д билетов через интернет заведомо проставляют согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования в виде «галочки», подтверждающей намерение заключить дополнительный договор (автоматическое согласие).
«Аналогичная проблематика имела место и в потребительском кредитовании, решение которой нашло свое отражение в принятии поправок в закон “О потребительском кредите (займе)”. Иные сферы потребительских правоотношений подобных запрещающих правовых норм не содержат, что позволяет сохранять актуальность проблемы навязывания дополнительных товаров (работ, услуг)», — говорится в пояснительной записке.
Кроме этого, в документе отмечается, что начиная с 2022 года Роспотребнадзор наблюдает рост числа обращений граждан, содержащих жалобы на взимание с собственников многоквартирного дома платы за оказание услуг, не относящихся к услугам по содержанию и ремонту жилого помещения и коммунальным услугам. В частности, о таких, как «телетрансляция», «страхование имущества», «консьерж», «кабельное телевидение» и другие.
«ЦБ концептуально поддерживает инициативы, направленные на противодействие практикам, когда продажа одного продукта (товара или услуги) обуславливается продажей другого. При этом указанный законопроект в текущей редакции в Банк России не поступал. Важно отметить, что противодействие навязыванию дополнительных платных услуг потребителям финансовых услуг — важный приоритет для Центробанка», — сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.
Также там отметили, что с 21 января 2024 года начал действовать закон о расчете полной стоимости кредита (ПСК). Он обязал банки включать в ПСК все расходы заемщика, которые являются условием для получения кредита. То есть в ПСК должны быть указаны все дополнительные платежи, которые раньше оставались за скобками (страховки, комиссии от продажи прочих услуг и так далее). Кроме того, информация о процентных ставках по кредиту или займу, которая представлена в офисах, на сайте или в мобильном приложении кредитора, должна размещаться вместе с данными о диапазоне ПСК.
«Это делает процесс продажи дополнительных услуг прозрачнее и позволяет потребителям объективно оценивать предложения разных банков. Этот же закон дает потребителям финансовых услуг возможность отказаться в течение 30 дней от любых дополнительных услуг, работ или товаров, которые были куплены вместе с кредитом, причем независимо от того, влияют ли они на его условия или оформлялись отдельным заявлением», — сообщили в ЦБ.
Что касается автоматического проставления отметок о согласии потребителя финансовых услуг с приобретением дополнительных платных опций, то сегодня это скорее исключение, чем распространенная практика, подчеркнули в Банке России.
Навязывание услуг в скрытой форме
Как выяснили «Известия», в большинстве фракций Госдумы готовы инициативу поддержать.
— Борьба с навязанными услугами очень важный аспект нашей законотворческой деятельности. Мы уже приняли один закон по части банковской деятельности. Поэтому эту работу нужно продолжать, ведь навязывать услуги недопустимо, — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов.
Зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил, что законопроект затрагивает очень чувствительную тему для россиян, поэтому депутаты партии отнесутся к нему с большим вниманием.
— Я считаю правильным его принять. У нас сейчас, к сожалению, на граждан навешиваются дополнительные услуги, которые могут стать серьезным обременением для семейного бюджета, — заявил «Известиям» глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, что подобной практикой грешат и финансовые институты — банки.
Поэтому, по его словам, необходимо защитить граждан от подобных недобросовестных практик.
— Безусловно, такой законопроект необходимо принять как можно скорее, но я бы еще и ввел наказание для тех компаний, которые продолжат оказывать такие услуги. Можно было бы даже рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности, ведь людей обманывают и, зачастую, заставляют оплачивать как в случае с полисом ОМС уже положенные им услуги, — заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по экономической политике от фракции КПРФ Николай Арефьев.
«Известия» направили запросы в Роспотребнадзор, кабмин с просьбой прокомментировать статистику жалоб граждан на платные услуги, а также пояснить, когда новые нормы могут вступить в силу. Также редакция направила запросы в РЖД, авиакомпании и крупные банки.
В действующем законе «О защите прав потребителей» уже установлен запрет на навязывание дополнительных товаров и услуг потребителям при тех или иных покупках, а также установлена ответственность за подобные нарушения, однако эти нормы не останавливают бизнес, заявил «Известиям» глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
— Мы видим, что недобросовестные практики используются, а их масштабы растут. Ситуация дошла даже до правительства, которое разработало этот законопроект, конкретизирующий запреты для компаний, — пояснил он.
По его словам, в зоне особого риска сейчас находятся потребители, которые покупают товары через интернет, где навязывание услуг происходит в скрытой форме, когда человек не убрав «галочку», вынужден платить больше денег. Проблема актуальна и для автомобильных дилеров, которые вместе с продажей машины также навязывают дополнительные опции, добавил эксперт.
Директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко в разговоре с «Известиями» признала, что проблема включения дополнительных услуг в жилищные счета граждан существует. По ее словам, она, например, есть в Санкт-Петербурге, где жителям без их согласия включают в квитанции кабельное телевидение на основании того, что у управляющей компании заключен договор с организацией, которая предоставляет эту услугу. При этом она отметила, что зачастую решения об оказании этих услуг принимаются на общем собрании жильцов, поэтому ей не совсем понятно, как новый механизм будет работать.
— Любые не запрещенные законом дополнительные услуги, которые предлагаются и принимаются потребителями, так или иначе приносят прибыль компаниям. Если государство ужесточает регулирование в этой сфере, необходимо понимать, что бизнесу придется в том или ином виде компенсировать выпадающие доходы, — заявил «Известиям» руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.
По его словам, это будет означать, что источником возмещения растущих затрат компаний вместо дополнительных станут основные услуги. Другими словами, стоимость наиболее распространенных услуг населения (билеты, страхование, связь и др.) может вырасти, допускает эксперт.