Российские рыбаки обогнали США по вылову минтая

«Российские рыбаки в 2024 году обновили рекорд по вылову минтая — главной рыбы в стране. По подсчетам Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), суммарный вылов по всем районам промысла Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна достиг 1998,3 тысячи тонн, на 2% или 38 тысяч тонн выше, чем годом ранее. Доля минтая в общенациональном улове выросла почти до 41%. Основной конкурент России на мировом рынке — США — добыл лишь 1,35 миллиона тонн минтая», — сказали в ассоциации.
Рекордный показатель по вылову является результатом «грамотной природоохранной политики российских регулятора и рыбаков, бережной эксплуатации ресурса и модернизации флота», прокомментировал президент АДМ Алексей Буглак. Он добавил, что почти во всех районах добычи удалось нарастить уловы и освоить выделенные квоты. «Сложная ситуация с освоением была только в Беринговом море — здесь было освоено менее 70% от ОДУ. Вылов составил 486,2 тысячи тонн. Это связано со слабой промысловой обстановкой, которая отмечалась по ходу всего сезона», — отметил Буглак.
Американские рыбаки, в свою очередь, не смогли освоить выделенный лимит. Например, в заливе Аляски из-за досрочного закрытия промысла рыбаки не выловили 50−60 тысяч тонн минтая, а это составляет более 30% от выделенной квоты для этого района.
По оценкам ассоциации, в 2025 году Россия сохранит мировое лидерство — допустимый улов минтая установлен на уровне 2,46 миллиона тонн (+7% к 2024 году), тогда как в США — 1,58 миллиона тонн (+5%). В январе стартовала Охотоморская минтаевая путина, и сезон обещает быть успешным, потому что большинство факторов, важных для промысловых скоплений, в прогностическом плане оцениваются как благоприятные, считает Буглак. По оценкам океанологов и синоптиков, ледовая обстановка, так же, как и погодные условия, не будут создавать каких-либо помех проведению промысловых операций зимой и весной.
«Опасение вызывает только ухудшающаяся ситуация в Беринговом море. По пессимистичным оценкам ученых, с учетом прогнозируемой возрастной структуры запаса и неблагоприятных факторов, влиянию на миграцию рыбы в российские воды, в этом году промысловая обстановка может быть еще сложнее, чем в прошлом. Вместе с тем суммарный вылов минтая по итогам года в России сохранится на уровне 1,9−2 миллиона тонн», — добавил глава АДМ.